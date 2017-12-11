Son 6 Yılın Rekor Büyümesi! 3. Çeyrekte Türkiye Çin’i Geride Bıraktı

Türkiye’nin sabırsızlıkla beklediği ekonomik büyüme verileri açıklandı. Buna göre Türkiye 2017’nin Temmuz – Eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 11’in üzerinde büyüdü.

Türkiye 3. Çeyrekte Yüzde 11,1’lik Büyüme Kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan ekonomik büyüme araştırmasının sonuçları beklentinin üzerine çıktı. Türkiye yılın 3. çeyreğinde yüzde 11,1’lik büyüme performansı sergiledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi bu oranın çok altında öngörülmüştü.

Bloomberg’in anketine katılan çevreler 2017’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin kaydedeceği ekonomik büyümenin yüzde 8,5 olduğunu dile getirmişti. AA’nın anket sonuçları ise büyümenin yüzde 9,2 oranında olacağını öngörmüştü.

Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 11,1’lik büyüme oranı, ülkemizi dünya birinciliğine de taşımış oldu. Bu oran Türkiye’yi G – 20 ülkeleri arasında da lider konuma yükseltti. Türkiye bu dönemde Çin’i dahi geride bırakmayı başardı. Yılın üçüncü çeyreğinde Çin’in büyüme oranı yüzde 6,8 oldu. Listenin üçüncü ülkesi ise yüzde 6,3’lük büyümeyle Hindistan olarak kayda geçti. G – 20 ülkeleri arasında en düşük büyümeyi yüzde 0,8’lik büyüme oranıyla G. Afrika yakaladı. G. Afrika’yı yüzde 1,4’lük büyümeyle Brezilya takip etti.

2017 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde yakalanan yüzde 11,1’lik büyüme oranı son 6 yılın rekoru olarak kaydedildi. Türkiye 2011 yılının 3. çeyreğinden bu yana en iyi büyüme oranını yakalamış oldu.

Türkiye’nin 2017 yılında ulaştığı büyüme oranları ise şöyle kaydedilmişti. Yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde yani 2017’nin ilk çeyreğinde Türkiye, yüzde 5,2 oranında büyüdü. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 2. çeyrekteki büyüme oranı ise yüzde 5,1 olarak belirlendi. Üçüncü çeyrek büyümesi ise her iki çeyreğe büyük fark atmayı başardı.