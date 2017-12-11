Lactalis, Bebek Sütlerinde Bakteri Alarmı! Şirket Tüm Ürünlerini Geri Çağırdı

Lactalis, bebek sütü ürünlerine yönelik son dakika kararı aldı ve ürünlerini reyonlardan toplamaya başladı. Ürünlerin toplanma nedeni ise salmonella salgını olarak gösterildi.

Milumel, Picot ve Celi Markaları Toplanıyor

Fransa merkezli olarak faaliyet gösteren Lactalis adlı gıda devi, bazı bebek sütü kalemlerini kapsayan geri çağırma için harekete geçti. Reyonlardaki ürünleri geri çağıran dev firmanın ürettiği markalar arasında Milumel, Picot ve Celi’nin olduğu öğrenildi. Söz konusu ürünlerin toplandığı ülkeler arasında İngiltere ve Çin gibi büyük pazarlarında olduğu ifade edildi. Bu ülkelerin yanında geri çağırmanın yapıldığı ülkeler arasında Sudan, Pakistan ve Bangledeş’te yer alıyor.

Fabrika Dezenfekte Ediliyor

Lactalis’in basın sözcülüğünü yapmakta olan isim tarafından yapılan açıklamada, bazı bebek sütü ürünlerinde bakteri olabileceği belirtildi. Michel Nalet, bu olasılığın yedi bin tonluk ürünü kapsayabileceğini, satışta olan ürünlerin ne kadarının tüketildiğini şimdilik belirleyemediklerini, 7 bin tonluk ürünün ne kadarının piyasaya arz edildiğini kestiremediklerini aktardı. Bakterinin, Craon üretim merkezli olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekleyen şirket sözcüsü, “Bu fabrikada üretilen ürünlerin tamamını geri çağırıyoruz. Geri çağırma Şubat ayı itibariyle üretilen tüm bebek sütlerini kapsıyor. Üretim merkezi içerisinde ise hummalı bir çalışma yapıyoruz. bütün makine ve teçhizatlar tek tek dezenfekte ediliyor” dedi.

Çocuklarda ve Yaşlılarda Sıvı Kaybına Neden Oluyor

Salmonella bakterisinin etkileri ise ishal, mide krampı, istifra etme ve gıda zehirlenmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bu belirtiler çocuklarda sıvı kaybına neden oluyor. Gerekli önlemler alınmadığında bakteri ölümcül vakalarla sonuçlanıyor. Bu bakterinin olumsuz etkisi yaşı ilerlemiş kişileri de etkisi altına alıyor. Bakterinin ana nedeni ise hayvanların bağırsak sisteminden kaynaklanıyor.