TESK Başkanı, İndirimin Sadece Adı Var!
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TESK Başkanı, İndirimin Sadece Adı Var!


TESK Başkanı, İndirimin Sadece Adı Var!
TESK Başkanı, İndirimin Sadece Adı Var! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-11 Saat: 12:25:33
Anasayfa Eko Gündem TESK Başkanı, İndirimin Sadece Adı Var!

TESK Başkanı Palandöken yılbaşı indirimlerine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. İndirim adı altında satılmayan ürüne indirim yapıldığını, satışı hızlı olan ürün fiyatlarınınsa yükseldiğine işaret ederek, “Büyük indirim kampanyalarının birçoğu tuzak indirimdir” dedi.

TESK Başkanı Palandöken yılbaşı indirimlerine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. İndirim adı altında satılmayan ürüne indirim yapıldığını, satışı hızlı olan ürün fiyatlarınınsa yükseldiğine işaret ederek, “Büyük indirim kampanyalarının birçoğu tuzak indirimdir” dedi.

İndirim Tuzağına Dikkat!

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı, yılbaşı indirimlerinin batı ülkelerinden tüm dünyaya ve Türkiye’ye sıçradığını ifade etti. Yılbaşı kampanyalarının tüketiciyi yanılttığını belirterek indirim öncesinde ürün fiyatlarının arttırıldığını, indirimle birlikte söz de indirim varmış gibi lanse edildiğini; aslında fiyatların normal satış fiyatından devam ettiğini dile getirdi. Bendevi Palandöken bu sistemin tüketicinin markalara olan güvenini zayıflattığını söyleyerek, sözde indirim dönemlerinde yapılan harcamaların ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiğini aktardı.

Yılın Her Günü İndirim!

Palandöken yasal boşluklara dikkat çekerek, “Önceden indirim zamanı, indirim sezonu gibi zaman dilimleri vardı. Şimdiki durum ise yılın her günü indirim var. Sezonun başında bile ürün etiketlerinde, bir normal fiyat bir de indirimli fiyat bulunuyor” dedi. Sezon başındaki indirimlerinde kandırmaca olduğunu ifade ederek, bu dönemlerde ürün fiyatlarının önce iki katına çıkarıldığını sonrasında ise yarı yarıya indirimliymiş gibi satışa sunulduğunu dile getirdi.

“Yüzde 50+20 İndirim = Yüzde 60 İndirimdir”

İndirim kampanyalarındaki oyunlara da değinen TESK Başkanı yüzde 50+20 indirim kampanyalarında yüzde 70’lik indirimin söz konusu olmadığını, indirimin yüzde 60 olarak yansıtıldığını; tüketicilerin bu küçük oyunlara karşı uyanık olması gerektiğinin de altını çizdi. Her yüzde 50 indirimin gerçeği yansıtmadığına vurgu yaparak, “Mağaza vitrinlerinde büyük rakamlarla ‘Yüzde 50 İndirim’ yazıyor. Mağazaya yaklaşıyorsunuz, ‘Yüzde 50’ye Varan İndirim” yazısıyla karşılaşıyorsunuz. İçeriye girdiğinizde ise yüzde 50 indirimin birkaç ürün dışında olmadığını görüyorsunuz. Diğer indirimlere baktığınızda ise ya yüzde 10 oluyor yada yüzde 20. Son durumda mağazalar olmayan bir indirimin reklamını yapıyor” şeklinde konuştu. 

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