Bakanlık Çalışma Başlattı! Egzoz Ölçümü Yaptırmayanlar Tek Tek Belirlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla egzoz muayenesine girmeyen tüm araçlar tek tek belirlenecek, araç sahipleri uyarılacak. Mevzuata uymayan araç sahiplerine ise idari para cezası kesilecek.

Egzoz Denetimleri Artacak!

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öztürk egzoz muayenesinden geçen araç listesinin bakanlıkta olduğunu, yaptırmayanlarınsa emniyetten alınacak kayıtlarla belirleneceğini aktardı. Muayenesi yapılmamış araçların sahiplerinin konuyla ilgili uyarılacağını ifade ederek, denetimlerin artırılacağının sinyallerini verdi. Söz konusu denetimlerin ve uyarıların hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik olduğunu söyledi.

22 Milyon Aracın Yüzde 30’ü 15 ve Üzeri Yaşta

Müsteşar Mehmet Öztürk açıklamasında yurt genelinde trafikte olan araç sayısının 22 milyon adete ulaştığını belirtti. 15 yaşın üzerindeki araçlara dikkat çekerek, bu araçların toplamın yüzde 30’unu oluşturduğu söyledi. Söz konusu araçların hava kirliliği konusunda etkili olduğunun altını çizerek, “15 yaş ve üzerindeki birçok araç gerekli muayeneleri yaptırmaktan kaçınıyor. Araçların havaya ve doğaya verdiği zarar çok yüksek” dedi. Dizel yakıtla çalışan araçları işaret ederek, “Dizel araç sahipleri fenni muayenelerini düzenli olarak yaptırmak zorunda! Bunun yanında egzoz ölçümlerinin yapılması da hava kirliliğinin azalması noktasında önem arz ediyor. Araç sahipleri bu ölçümleri sadece 50 lira gibi küçük bir ücret karşılığında yaptırabilir. Yasal süre içerisinde ölçümlerini yaptırmayanlarsa 1,500 liralık idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır” şeklinde konuştu.

Bisiklet Kullanımı Artmalı

Bakanlığın egzoz muayenesiyle ilgili yapacağı çalışmanın detaylarını da paylaşan Müsteşar bu konuda emniyetle işbirliği yapacaklarını, araç listelerinin emniyet müdürlüklerinden temin edileceğini; egzoz ölçümü yaptırmayan araçların hepsinin tespit edileceğini bildirdi. Yerel yönetimlerin bisiklet kullanımını teşvik etmesi gerektiğine de vurgu yaparak, “Trafikteki araç sayısının düşürülmesi adına herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.