Ekonomik Büyüme Verileri Beklentileri Aştı
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Ekonomik Büyüme Verileri Beklentileri Aştı


Ekonomik Büyüme Verileri Beklentileri Aştı
Ekonomik Büyüme Verileri Beklentileri Aştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-11 Saat: 13:35:54
Anasayfa Eko Gündem Ekonomik Büyüme Verileri Beklentileri Aştı

Ekonomik büyümenin hem çok yüksek oranda hem de tüm sektörleri kapsayıcı olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Şimşek, sanayinin ülke ekonomisini büyüten en önemli unsur olduğunu belirtti.

Bir sene öncesinden kimsenin tahmin edemeyeceği kadar hızlı bir büyüme sergilendiğine işaret eden ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı programda ülke gündemine dair görüşlerini açıkladı. Bildirilen büyüme rakamlarından bahseden Şimşek, üçüncü çeyrek dönemde beklenenin üstünde bir büyüme performansı sergilendiğini ifade etti. Büyüme kapsamlı olarak incelendiğinde pozitif trendler olduğunu belirten Şimşek, makine-teçhizat yatırımları için önemli ölçüde artışların görüldüğüne işaret etti.

En Çok Yatırım Makine Teçhizat Alanında

Yatırımların ülke geleceği yönünden çok kritik bir değere sahip olduğunu anlatan Şimşek, yapılan yatırımlar sayesinde üretim sürecine geçişin, istihdamın ve ihracatların artacağına değindi. Yatırımların eğiliminin makine-teçhizat alanına yapılmasının ise kaliteli yatırım grubuna dahil edildiğini anlatan Şimşek, makine-teçhizat yatırımlarının üretken kapasiteyi yükselttiğini ve ilerleyen sürece dair beklentileri, büyümenin devamlılığını ve refahın kalıcılığının sağlanmasına fayda sağladığını dile getirdi.

Büyüme verileri incelendiğinde üçüncü çeyrek dönemde makine-teçhizatta yüzde 15.3 oranında yükselmeler söz konusu. Geçen senelerde ülke büyümesine rağmen makine-teçhizat yatırımlarının eksilerde olduğunu anımsatan Şimşek, yatırım alanlarında genellikle inşaat sektörüne eğilimin olduğunu söyledi. İnşaatın bir ihtiyaç olmasına karşın en önemli yatırımların makine-teçhizat, yazılım ve Ar-Ge yatırımları olduğuna değinen Şimşek, üçüncü çeyrek dönemde yatırımlardaki bu artışların, ülkenin geleceği yönünden olumlu bir sinyal olduğunu belirtti.

İhracatın ülke büyümesine katkısının azalmasına ve iç talebin güçlenmesine neden olduğuna işret eden Şimşek, senenin 9 aylık döneminde yüzde 7.4 oranında çok güçlü bir büyüme gerçekleştiğini bildirdi. Bu büyümelerin dördüncü çeyrek dönemde de sürdüğünü anlatan Şimşek, senenin tamamında öngörülen yüzde 5.5'lik hedefin oldukça üstünde bir büyüme geleceğini söyledi. Elde edilen büyüme rakamları yüzde 6.5 oranından fazla gerçekleşecek bir büyüme tahmin ediliyor.

Ekonomik Büyüme Makine Teçhizat Yatırım Ar Ge Mehmet Şimşek
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