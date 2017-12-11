Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak

Pamuk ihraç edildiğinde ülkenin ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağına değinen Fakıbaba, "Doğu'nun Çukurovası" diye hitap edilen Iğdır’ın, üretimine 30 sene aranın ardından tekrar başlanan pamukta öncü şehir olmayı planladığına işaret etti. Mikroklima iklimi ve toprak cinsi ile birçok sebze, meyve ve hububat çeşidinin üretildiği Iğdır'da 30 senenin ardından yeniden ekilen pamuğun hasadından güzel sonuç alındı.

Son dönemlerde özel sektöre ek olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Iğdır Valiliğinin ekimini yaptığı pamuk, Doğu Anadolu'nun tarım şehri Iğdır'ın geleceğini değiştiriyor. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak Iğdır pamuğunun ekiminin Bakanlığın desteğiyle eskisi gibi üretilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin muhabirlere açıklamalar yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Iğdır'ın Türkiye için kritik bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu dile getirdi.

Bu Bölgede Yetişen Pamuklar Birinci Kalitede

Şehirde çoğu ürüne ek olarak pamuğun da başarıyla yetiştirildiğine dikkat çeken Fakıbaba, 30 sene önce Iğdır'da genel cerrahi uzmanı, başhekim olarak görev aldığını anımsattı. O zamanlarda Iğdır Ovası'nda pamuk ekimi yapıldığına değinen Fakıbaba, bu bölgede üretilen pamuğun çok iyi ve birinci kalitede olduğunu ifade etti.

Iğdır pamuğunun üretiminin çoğaltılması için Bakanlığın gereken desteği sağlayacağını ifade eden Fakıbaba, bu bölgeye gereken destek sağlandığında ülkenin ihtiyaç duyduğu ve cari açığı da kapatacak bir ürünü, pamuğu desteklemiş olacaklarını bildirdi. Pamuğun ithal alınması yerine ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Fakıbaba, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bildireceklerini ifade etti.