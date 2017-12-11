Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak
Advert Advert Advert


Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak


Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak
Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-11 Saat: 14:00:03
Anasayfa Eko Gündem Pamuk Desteklenecek Cari Açık Kapanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ülkenin ihtiyaç duyduğu ve cari açığın kapanmasına destek sağlayacak bir ürün olan pamuğu destekleyeceklerini bildirdi.

Pamuk ihraç edildiğinde ülkenin ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağına değinen Fakıbaba, "Doğu'nun Çukurovası" diye hitap edilen Iğdır’ın, üretimine 30 sene aranın ardından tekrar başlanan pamukta öncü şehir olmayı planladığına işaret etti. Mikroklima iklimi ve toprak cinsi ile birçok sebze, meyve ve hububat çeşidinin üretildiği Iğdır'da 30 senenin ardından yeniden ekilen pamuğun hasadından güzel sonuç alındı.

Son dönemlerde özel sektöre ek olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Iğdır Valiliğinin ekimini yaptığı pamuk, Doğu Anadolu'nun tarım şehri Iğdır'ın geleceğini değiştiriyor. Türkiye’nin pamuk ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak Iğdır pamuğunun ekiminin Bakanlığın desteğiyle eskisi gibi üretilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin muhabirlere açıklamalar yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Iğdır'ın Türkiye için kritik bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu dile getirdi.

Bu Bölgede Yetişen Pamuklar Birinci Kalitede

Şehirde çoğu ürüne ek olarak pamuğun da başarıyla yetiştirildiğine dikkat çeken Fakıbaba, 30 sene önce Iğdır'da genel cerrahi uzmanı, başhekim olarak görev aldığını anımsattı. O zamanlarda Iğdır Ovası'nda pamuk ekimi yapıldığına değinen Fakıbaba, bu bölgede üretilen pamuğun çok iyi ve birinci kalitede olduğunu ifade etti.

Iğdır pamuğunun üretiminin çoğaltılması için Bakanlığın gereken desteği sağlayacağını ifade eden Fakıbaba, bu bölgeye gereken destek sağlandığında ülkenin ihtiyaç duyduğu ve cari açığı da kapatacak bir ürünü, pamuğu desteklemiş olacaklarını bildirdi. Pamuğun ithal alınması yerine ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Fakıbaba, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bildireceklerini ifade etti.

Iğdır Pamuk Ahmet Eşref Fakıbaba Doğunun Çukurovası Iğdır Ovası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek