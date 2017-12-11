Domates İhracatından 15 Milyon Dolar Getiri Sağladı

İnşaat sektörüyle uğraşan bir aileden gelen Hasan Şentürk, Hollanda'ya yaptığı iş seyahati esnasında uçağın penceresinden gördüğü yapay aydınlatmalı seralar sonucu yatırım fikri oluşturdu. Şentürk, günümüzde dünyanın ikinci büyük serasına sahip.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, 2012 senesinde kaybettiği babası Hasan Şentürk'ün 16 sene önce Hollanda'daki seraları gördükten sonra bilmediği bu sektöre yatırım yapma kararı aldığını anlattı. 4-5 aylık süre içinde ise, senelik bazda ortalama 300 günü güneşli geçiren ve zengin termal kaynakları bulunan Bergama ve Dikili arasındaki arazide çalışmaya başladığını anımsattı.

Dünyanın En Büyük İkinci Domates Serası

Şentürk ailesinin en başta tarım yatırımını olumlu karşılamadığını, Hasan Şentürk’ün ise kar amaçlı değil ülkenin geleceği için bu yatırımı yapacağını söylediğini anlattı. Türkiye'de jeotermal seracılığın olmadığı 2001 senesinde 60 dönümle başlayan yatırımın 2017’de 700 dönüme çıktığına dikkat çeken Şentürk, arazinin bu boyutuyla Avrupa'da en büyük, dünyada ise Meksika'dan sonra ikinci büyük serasını kurduklarını dile getirdi.

Babasının hayalinin araziyi bin dönüme yükseltmek olduğunu ifade eden Şentürk, 2012 senesinde babasının vefatına karşın, bu hedefi 5 sene içinde yakalamak istediklerini söyledi. Arazi bin dönüme yükseltildiğinde Meksika'yı geçecek ve dünya üzerindeki en büyük sera konumuna yükselecek. Bu yatırımı yaparken çok sorunlar yaşadıklarını aktaran Şentürk, kolay olmadığını, ilk jeotermal serayı kuracaklarında hamam ruhsatı istediklerini anımsattı. İlerleyen süreçte tarımın, diğer sektörlerin önüne geçeceğini öngören Şentrük, engelleri nasıl geçeceklerini ve hangi yolla ilerleyeceklerini belirleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Bu seralarda bine yakın çalışanla senede 14-15 bin ton domates ürettiklerini ifade eden Şentürk, senelik 15 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını ve bu ihracatın büyük bölümünü Avrupa ve Rusya pazarına yaptıklarını anlattı.