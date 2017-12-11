Lavanta Üretiminde Hedef 5 Milyar Dolar
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Lavanta Üretiminde Hedef 5 Milyar Dolar


Lavanta Üretiminde Hedef 5 Milyar Dolar
Lavanta Üretiminde Hedef 5 Milyar Dolar Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-11 Saat: 14:55:10
Anasayfa İthalat&İhracat Lavanta Üretiminde Hedef 5 Milyar Dolar

Türkiye'nin lavanta üretiminde ciddi bir adım atacağını dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, lavantanın dünyada 115 milyar dolar değerinde pazara sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu pazarda 2023 senesine kadar en az 5 milyar dolar değerinde bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefleyen Eroğlu, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye'nin ıtri ve tıbbi bitkiler yönünden önemli bir potansiyelinin olduğunu dile getirdi. Bu potansiyelin kullanılması için eğitimin gerekliliğine değinen Eroğlu, yapılan işlemlerin devamlılığının olmasının gerektiğini anlattı. Lavantaların toplanması, tekrar verim alınması ve geri kazanılması için çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Eroğlu, bu aşamaların sınıflandırılmasının ve lavantaların nasıl toplanacağının belirlenmesinin çok önemli olduğunu anlattı. Eroğlu, gereken çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bayanlara Eğitimler Veriliyor

Itri ve tıbbi bitkilere dair çalıştaylar gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, konu ile ilgili kitapların çıkarıldığını ve hangi bitkinin neye faydalı olduğunun tespit edildiğini anlattı. Afyon bölgesinde yetiştirilen tıbbi bitkilere dair 18 kitap çıkarıldı. Bu kitapların herkese dağıtıldığını belirten Eroğlu, bunun yanı sıra bir ekibin bayanlara eğitimler verdiğini söyledi. Şuan bazı örnek ekim çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Eroğlu, vatandaşa gelir kazandıracak çalışmalar içinde bu sektöründe bulunduğunu söyledi. Özellikle lavanta üretimi konusunda, milletvekillerini, sanayicileri, bu konuyla ilgili personelleri Marsilya'ya gönderdiklerini ifade eden Eroğlu, Marsilya'da ciddi bir lavanta sanayisinin olduğunu, bunları yerinde görme fırsatı bulduklarını anlattı.

Bayanların lavanta sektöründen geçim elde etmelerinin ve yaşadıkları şehirlerde kazanç sağlamaları için önemine değinen Eroğlu, Türkiye'nin lavanta yetiştirmek için uygun iklim koşullarında olduğunu belirtti. Lavantanın suya çok ihtiyaç duymayan bir bitki olduğunu ve kurak bölgelerde de yetiştiğini anlatan Eroğlu, Türkiye'nin lavanta üretimi için büyük bir adım attığını belirtti.

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