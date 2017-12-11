Kuzey Şehir Gaziantep’e Yeni Bir Nefes Olacak

Şehitkamil ilçesine 8.5 milyon metrekare arazi üzerine inşa edilecek ve 250 bin kişiye ev sahipliği yapacak Kuzey Şehir, Türkiye'nin en geniş ölçekli toplu konut alanlarından birisi olacak. Kuzey Şehir'de yaşayan bireyler eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ulaşım ile fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını şehir merkezine gitmeden görebilecek.

Arazinin yeşil alanla çevrelenmesi, değişik boyutlarda meydanların yapılması, araç yollarının sınırlandırılması, engelli vatandaşın kullanımını da içeren otoparklar, ulaşım ağının çoğunlukla yaya öncelikli detaylandırılması, projenin temel tasarım ilkeleri arasında. Projede cami, mahallenin merkezinde ticari alanlarla uyum içinde inşa edildi. Projenin zemin katlarında manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet sunacağı geleneksel sokak yaşamını temel alan hizmet sağlayıcılar bulunuyor.

İlk Etap sona Ermek Üzere

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8.5 milyon metrekare arazi üzerine nerdeyse 250 bin nüfusa sahip bir yerleşim alanı oluşturulması planlandığını anlattı. "Kuzey Şehir" projesinin Türkiye'de bulunan en büyük toplu konut projeleri arasında yer aldığını belirtti. Projenin ilk etabı olan 3 bin 500 konutluk inşaatın bitmek üzere olduğunu dile getiren Şahin, bundan 3.5 sene önce Gaziantep'te önemli miktarda konut açığı olduğunu ve geçmişle geleceği harmanlayan bir şehrin kurulması gerektiğini söylediğini hatırlatı.

Şehrin planlamasının yapıldığına değinen Şahin, bu bölgede 5 katlı, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri olduğu güzel bir tasarımın seçildiğini ve Büyükşehir Belediyesi’nin yol, altyapı hizmetlerine başladığını aktardı. Şahin, TOKİ ilk ihaleyi yaptıktan sonra çalışmalara başlandı ve 3 bin 500 konutluk ilk etabın yapım aşamasının bitmek üzere olduğunu bildirdi.