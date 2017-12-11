İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Yeni Başlıyor!
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İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Yeni Başlıyor!


İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Yeni Başlıyor!
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Yeni Başlıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-11 Saat: 15:35:06
Anasayfa Eko Gündem İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Yeni Başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile İTÜ Rektörlüğü iş birliğinde yürütülen projeye göre, tespit edilen 16 bileşen, 50 ilke ve 200 kriter, kentsel dönüşüm uygulamalarının bundan sonraki aşamalarını belirleyecek.

Mayıs ayından günümüze hala devam eden ve aralık ayında tamamlanacağı düşünülen "Kenstel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi", İstanbul'da üç değişik bölgenin verilerinden faydalanılarak belirlendi.

Güvenliğin Yanı Sıra Sosyal Ve Ekonomik Faydaları Da Olacak

Muhabirlere konuya dair açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı ve projenin yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, kentsel dönüşüm projesinin kamuoyunda sadece fiziksel yönden değerlendirildiğini, projenin konusunun aslında sosyal ve ekonomik boyutlarıyla beraber çok kapsayıcı olduğunu dile getirdi. Kentsel dönüşüm projesinde asıl amacın depreme dayanıklı bölgeler inşa etmek olduğuna değinen Ocakçı, İstanbul'un deprem riskinin olduğunu anımsattı. Kentsel dönüşümün eş zamanlı olarak sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm projelerinin yalnızca mevcut olan bölgeleri yıkıp, tekrar inşa ediliyor şeklinde düşünülmemesinin gerektiğini ifade eden Ocakçı, günümüze kadar uygulanan projelerin toplam kentsel dönüşüm potansiyelinin çok daha aşağısında olduğunu, Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerin daha yeni başladığını vurguladı.

Kentsel dönüşümü yalnızca risk taşıyan bölgelerde yapılaşan çevrenin iyileştirilmesi olarak görmemek gerektiğine işaret eden Ocakçı, dönüşüme girecek bölümlerin belirlenen kriterlere uygun olup olmadığının da değerlendirildiğini anlattı. İTÜ’nün hazırladığı kontrol listesine dair bilgilendirme yapan Ocakçı, doğal yapı ve sosyal yapıya dair ilkelerin bulunduğunu söyledi. Mahalle ölçeği hakkında yani mahalle hayatının tekrar oluşturulmasına dair ilkeler bulunuyor. İnsan ölçeğinde olmasına dair ve ekonomik, finansal yapıya dair ilkeler var.

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