Tüm Taşeronlar Eğitim Ve Yaş Sınırı Olmaksızın Kadro Alabilecek!

Kamuda çalışan 850 bine yakın taşeron işçiye dair yapılan kadro düzenlemesinin son halini alması için Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında geçtiğimiz hafta cuma günü toplantı düzenlendi. Toplantı esnasında taşeron işçilere dair düzenlemenin detaylarının yanı sıra sendikaların görüş ve tavsiyeleri hakkında konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki hafta taşeron işçilere verdiği kadro haberine dair hükümetin yoğun çalışmaları hala devam etmekte.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, detayları öğrenilen yeni düzenlemelerin son halini alması için geçtiğimiz hafta cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında, Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımda bulunmasıyla toplantı düzenlendiği tespit edildi. Taşeron işçilere dair düzenlemelerin detayları hakkında konuşulduğu bu toplantıda, sendikaların görüş ve tavsiyeleri de dikkate alındı.

Düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili bakanların, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bu hafta içinde yeniden bir araya gelerek toplantı düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Uygulamadan Faydalanmak İçin Başvuruda Bulunulmalı

Düzenlemenin kamuoyuna duyurulan detaylarına göre bahsedilen kadro imkanı, merkezi yönetim dahilinde genel bütçe ile birlikte düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri kapsayacak. Yaş ve eğitim seviyesi koşulları olmayan bu düzenlemeden fayda sağlamak isteyen taşeron işçiler, ilk olarak çalıştıkları kurumlara başvuru yapmalı. Yapılan başvurulardan sonra taşeronlar, görev alacakları işe dair sınava tabi tutulacak. Taşeron işçilerden sınavda başarı gösterenler güvenlik soruşturmasından sonra oldukları iş yerlerinde kadrolu şekilde çalışmaya başlayacak.