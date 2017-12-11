Mahkeme Kararını Verdi! Makro'nun Gayrimenkulleri Artık Bankaların

Ülke genelinde 253 mağazaya sahip olan Makro Market A.Ş., yaşamış olduğu mali sıkıntılar sebebiyle mahkemeden konkordato talep etmişti. Mahkemenin vermiş olduğu mühlet kararından sonra alacaklılarıyla görüşmelere hız kazandıran Makro'nun toplam borcunun 700 milyon TL olduğu belirtildi. Marketin söz konusu toplam borcunun, bankalara olan kısmının 190 milyon TL'den oluştuğu ifade edilirken, tedarikçilere olan kısmının ise 460 milyon TL'yi kapsadığı ifade edildi.

Gayrimenkuller Bankaya Verilecek

Mahkemenin geçtiğimiz hafta Cuma günü alacaklı durumunda olan bir katılım bankasıyla yapılan anlaşmaya yönelik karar verdiği belirtilirken, söz konusu karar doğrultusunda bazı illerdeki gayrimenkullerin vefa hakkı çerçevesinde alacaklı bankaya verileceği ifade edildi. Şirketin iki senelik süreç göz önüne alındığında borcunu ödemesi halinde gayrimenkulleri geri alabileceği ifade edilirken, bahsi geçen gayrimenkullerin üçüncü kişilere satılarakta borcun kapatılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Alacaklı diğer bankalar içinse benzer bir karar alınması yönünde beklentiler oluşmuşken, anlaşmanın tamamlanması durumunda toplam 190 milyon TL olan banka borçlarına karşın, Makro'ya ait 550 milyon TL'lik 115 adet gayrimenkulün bankalara geçeceği ifade edildi.

Tedarikçilerlede Anlaşma Sağlanıyor

Ayrıca Makro'nun 460 milyon TL'den oluşan tedarikçilere olan borcuna yönelik anlaşmaların yapıldığı ve söz konusu anlaşmaların ise Ankara'da, Konya'da, Samsun'da ve Antalya'da bulunan hallerin 80 milyon TL civarındaki alacaklarını kapsadığı belirtildi.

Mahkemeden talep edilen konkordato sürecini yöneten Makro Market'in Avukatı olan Fidel Okan ise yaptığı açıklamada söz konusu marketin güçlü bir pazara sahip olduğunu belirtti. Belirtilen süreç içerisinde mahkemeden mehil kararı çıkmamış olsaydı gayrimenkullerin heba olacağını ifade eden Fidel, kararın çıkmasıyla toplam 2 bin 800 tedarikçinin, 6 binden fazla çalışanın ve bankaların haklarının korunma altına alındığını sözlerine ekledi.