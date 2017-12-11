Fiyatı Bin TL'yi Buluyor Ama Talep Çok Fazla!
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Fiyatı Bin TL'yi Buluyor Ama Talep Çok Fazla!


Fiyatı Bin TL'yi Buluyor Ama Talep Çok Fazla!
Fiyatı Bin TL'yi Buluyor Ama Talep Çok Fazla! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-11 Saat: 16:51:02
Anasayfa Eko Gündem Fiyatı Bin TL'yi Buluyor Ama Talep Çok Fazla!

2006 senesinde ahşap yüzük yapımına başlayan el sanatları ustası Şekür, fiyatları bin TL'ye kadar çıkan yüzüklere gelen taleplere yetişemiyor.

Bursalı olan el sanatları ustası Kerem Sertaç Şekür'ün yaptığı ahşap yüzüklere talep gittikçe artıyor. Yurt dışından getirmiş olduğu ağaçlarda oyma yaparak, oyma yaptığı ağaçların içerisine bazı karışımlar katan Şekür, evlilik arifesinde olan çiftleri gümüş ve altın takılardan adeta vazgeçirdi. 

Ahşabı sanat eseri kıvamında işleyip yüzük haline dönüştüren el sanatları ustası, oluşturmuş olduğu yüzüklerin üstlerini de değerli taşlarla süslüyor. Yaptığı yüzükler ile söz, evlilik, nişan arifesinde olan çiftlerin altın, gümüş tarzındaki takılardan vazgeçtiğini ve ahşap yüzükleri tercih sebebi olarak gördüğünü anlatan Şekür, evinin altında atölye oluşturduğunu ifade etti. 

Fiyatları 100 TL ile Bin TL Arasında Değişiyor

Oluşturduğu atölyede bir çok değerli ağacı kullanarak yüzük yaptığına değinen Şekür, bahsi geçen bu yüzükleri ise ağaçlarına ve işçiliğine bağlı olarak 100 TL ile bin TL arasında değişen fiyatlarla sattığını aktardı. 

Yaptığı bu işe 2006 senesinde giriştiğini belirten Bursalı Kerem Sertaç Şekür, el sanatlarına uzun süredir merakı olduğunu ve bu konu hakkında neler yapabildiğini düşünerek ahşap yüzük yapmaya karar kıldığını ifade eti. Ahşap yüzüklerin yapımına başladığı zamanlarda pek fazla rağbet görmediğine dikkatleri çeken el sanatları ustası, işe başladığı günden bu yana taleplerin git gide artış gösterdiğini ve Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların artık ahşap yüzük tercih ettiğini aktardı. 

Ahşap Yüzüğe Talepler Artıyor

Yerli ağaçları ve yurt dışından getirdiği ağaçları kullanarak yaptığı yüzüklerin fiyatlarında hem işçiliğe hem de ağaç malzemesine bağlı olarak değişiklik olduğunu ifade eden el sanatları ustası, insanların artık eşlerine veya sevgililerine hediye olarak ahşap yüzüklere yoğun ilgisi olduğunu belirtti. Öte yandan Şekür, açıklamasında gelen taleplere yetişmekte oldukça zorluk çektiğini sözlerine ekledi. 

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