Bitcoin İşlemleri Siteyi Çökertti!

Dün gece Türkiye Saati ile 03.00'da başlayan vadeli işlemler CBOE'nin internet sitesinde kilitlenmeye sebep oldu. Borsa açıklamalarda bulunarak sitenin geçici olarak kullanım dışı olduğunu duyurdu.

Bir ay vadeli olan bitcoin kontratı 15.460 dolar seviyesinden açılarak, kısa bir sürelik düşüşünün ardından 18.700 dolar seviyesini gördü. Türkiye saati ile 09.30 sularında açılışından yüzde 17 oranında yüksek seyreden Bitcoin, toplam 2.368 kontrat sayısına ulaştı.

Sanal para birimi Bitcoin, Cuma günü on saatlik bir zaman dilimi içerisinde yüzde 20 oranında düşüş gerçekleştimişti. Uzmanlar ise denetmenmemesi sebebiyle ortaya çıkan risklerin, vadeli işlemlere gölge düşüreceği kanısına varmışlardı.

Los Angeles Merkezli Capital Market Laboratories'in CEO'su olan Ophir Gottlieb konu hakkında açıklamalarda bulunarak, ortada bir kurum olsa dahi herkesin ilk olarak vadeli işlemler mekanizmasının işleyişini görmek isteyeceğini ifade ederek, bahsi geçen konu hakkında asıl heyecanın vadeli işlemler piyasası yerine oturduğunda başlayacağını ve bunun bir kaç gün sürebileceğini belirtti.

CBOE Bitcoin'i Yatıştıramaz

Hong Kong Bitcoin Derneği Başkanı olarak görev yapan Leonhard Weese, konu hakkında açıklamalarda bulunarak dünya genelindeki Bitcoin fiyatları arasında bulunan uçuruma dikkatleri çekti. Piyasalarda ve diğer borsaların arasında arbitraj imkanının olmadığını dile getiren Weese, Chicago Board Options Exchange'in sanal para birimi Bitcoin'i yatıştıramayacağını savundu.

Vadeli işlemler piyasasını kullanan işlem masalarının sanal para birimi olan Bitcoin'e erişiminin olmadığını ifade eden Weese, devamlı Bitcoin işlemcilerininde erişiminin bulunmadığını belirtti.

Bitcoin Hakkında

2008 senesinde isimlerinin Satoshi Nakamotoa olduğunu belirten bir grup tarafından kurulmuş olan Bitcoin, işlemlerini gizli tutabilmek adına kriptolojiyi kullanan ilk dijital para birimi özelliğine sahip.

Bir çok merkez bankası ve Bitcoin'i eleştirenler ise bahsi geçen sanal para biriminde yaşanan fiyat artışları için uyarılar yaparak, piyasada kara para aklama riskinin olduğunu belirtiyorlar.