Bakan Tüfenkci : Sebze ve Meyveler Günah Keçisi
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Bakan Tüfenkci : Sebze ve Meyveler Günah Keçisi


Bakan Tüfenkci : Sebze ve Meyveler Günah Keçisi
Bakan Tüfenkci : Sebze ve Meyveler Günah Keçisi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-11 Saat: 18:01:57
Anasayfa Eko Gündem Bakan Tüfenkci : Sebze ve Meyveler Günah Keçisi

Bakan Tüfenkci, BİRKONFED Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci BİRKONFED Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Bakan Tüfenkci yaptığı açıklamada sınır ticaretini daha kolay bir hale getirerek geliştiren ve bölge genelinde yaşayan insanlarında kazançlı çıkacağı yeni bir sistemin yakın zamanda faaliyet göstereceğini belirtti. 

Enflasyon hakkında yapılan tartışmalar neticesinde sebzelerin ve meyvelerin adeta günah keçisi haline dönüştüğüne değinen Tüfenkci, enflasyonun bir tek sebze ve meyve kaynaklı olmadığını aktardı. ATO Meclis Salonu'nda yapılan 6'ncı Olağan Genel Kurul toplantısında konuşma yapan Tüfenkci, sebzelerin ve meyvelerin ticaretinin özel bir öneme sahip olduğunu belirtirken, bahsi geçen ticaretin 100 milyar TL civarında hacmi olduğunu dile getirdi.

Fiyat Farkının Önüne Geçmek İçin Fransız Modeli

Söz konusu alanda kayıt dışılık oranının yüksek seyrettiğini belirten Tüfenkci, üretici, market ve pazar arasında görülen fiyat farklılığının önüne geçebilmek adına yeni sistemin kurulara Fransız modeline geçileceğini aktardı.

Sebzelerde ve meyvelerde ambalaj zorunluluğu bulunduğunu belirten Tüfenkci, soğuk hava deposu yapımının teşvikler kapsamına alındığını anımsattı. Halleri öldürmek gibi bir planın olmadığını hatta hallerin büyütüleceğine değinen Tüfenkci, fiyatlarda yaşanan artışlarda da komisyoncuların bir kusuru olmadığını ifade etti.

Fiyatlar Arz ve Taleplere Göre Şekilleniyor

Gelen taleplere ve arzlara yönelik fiyatların oluşturulduğunu ifade eden Tüfenkci, komisyoncuların vergilerini ödediklerini ve sadece komisyon tutarlarını aldıklarını belirtti. Öte yandan Tüfenkci, ülke genelinde hal statüsü kapsamında 175 yerin bulunduğuna dikkatleri çekerek, bahsi geçen bu yerlerin bir toplama merkezi haline getirileceğine değindi. 

Bu yerlerde sadece sebze ve meyvelerin olmayacağını belirten Tüfenkci, bir çok ürünün satışının da gerçekleşebileceğini aktardı. Hal yasasında düzenleme yapılacağını belirten Tüfenkci, hallerin bir tek belediye işletmesinin altında olmayacağını sözlerine ekledi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BİRKONFED Bülent Tüfenkci Fransız Modeli
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