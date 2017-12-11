TCMB'nin Büyüme Beklentisi Yüzde 5.7

TCMB, Beklenti Anketi doğrultusunda yıl sonundaki yüzde 5.5 olan büyüme beklentisini yüzde 5.7 oranına çıkarttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam 71 katılımcıyla yapmış olduğu 2017 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi'ni duyurdu.

Yayımlanan anket sonuçları doğrultusunda, bir önceki yapılan anket kapsamında TÜFE beklentisi yüzde 0.43 oranındayken, aralık ayına ait beklentinin ise yüzde 0.55 oranında olduğu görüldü. 2018 senesinin Ocak ayına ait tüketici enflasyonu beklentisinin söz konusu anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.27 oranında ve yüzde 1.29 oranında olduğu gözlemlenirken, şubat ayına ait olan tüketici enflasyonu beklentisinin ise yüzde 0.67 olduğu belirtildi.

Cari Yıl Sonu TÜFE Beklentisinde Artış

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin önceki anket dönemi çerçevesinde yüzde 10.68 olduğu ifade edilirken, aralık ayının anket döneminde yüzde 11.74'e yükseldiğini belirtildi. Kasım ayı anketinde 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 8.65 oranında ve yüzde 8.25 oranında olurken, yeni yapılan ankette sırasıyla bu oranlar yüzde 9.30 ve yüzde 8.47 oldu.

2018 Yılı Büyüme Beklentisi Değişmedi

Ankete katılım gösterenlerin 2017 sonu döviz kuru beklentisi ise, önceki anket döneminde 3.8624 TL olurken, aralık ayına ilişkin anket döneminde 3.8805 TL oldu. Yayımlanan veriler doğrultusunda GSYH 2017 senesi büyüme beklentisi söz konusu karşılaştırmalar yapıldığında yüzde 5.5 oranındayken, yüzde 5.7 oranına çıktı. Yapılan anket kapsamında 2018 senesine ilişkin büyüme beklentisi oranı ise önceki anket oranına göre değişim göstermeyerek yüzde 4.2 seviyesinde kaldı.

BIST Repo ile Ters Repo Pazarı'na bakıldığında cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise kasım ayının anketinde yüzde 12.02 oranındayken, aralık ayının anketinde yüzde 12.44 oranını buldu.