65 Yaş Aylığına da Zam!

65 yaşın üstündeki vatandaşlara devlet 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Ocak ayında gelen zamlarla birlikte 65 yaş parası da artış gösterecek. 754 TL olan miktar 784 TL’ye çıkacak.

Emeklilik için yeterli prime sahip olmayan vatandaşlar yaşlılıkta maaş alabiliyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık geliri de düşük olan vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanıyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar 65 yaş üzerindeyse devletten 3 ayda bir maaş alıyor.

En son maaşı aldıklarında bu maaşın miktarı 754 TL idi. Bu ödeme Ocak ayında memur maaşlarındaki katsayıyla orantılı olarak artış gösterecek. 3 ayda alınan maaş Ocak ayı itibari ile 784 TL olacak. Şayet bir istisna var ki o da enflasyon oranındaki değişiklik olasılığı. Eğer enflasyon oranında artış yaşanırsa, yaşlı aylığı da yine artış gösterecek.

65 Yaş Aylığını Kimler Alabilir? 65 Yaş Aylığının Şartları Neler?

Bu aylığı ne yazık ki herkes alamıyor. Almak için devletin ön gördüğü şartlar var. Öncelikle 3 temel şartı sağlamak gerekiyor. Maaşı almak için ilk şart 65 yaşını doldurmak gerektiği. İkinci önemli şart ise maaşı alacak kişinin hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması. Yani dul veya yetim aylığı alanlar, emekli olanlar ve herhangi bir işte çalışanlar 65 yaş aylığını alamıyor. 65 yaş aylığını almak için üçüncü önemli şart ise gelir. 65 yaşını doldurmuş kimselerin bu iki şartı sağlaması halinde kendinin ve eşinin toplam gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 423,58 TL’nin altında ise bu kişiye yaş aylığı bağlanabiliyor. Aylık Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 kere veriliyor.