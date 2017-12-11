Altın Alacaklar Dikkat! Bu Tahminleri Göz Önünde Bulundurun!
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Altın Alacaklar Dikkat! Bu Tahminleri Göz Önünde Bulundurun!


Altın Alacaklar Dikkat! Bu Tahminleri Göz Önünde Bulundurun!
Altın Alacaklar Dikkat! Bu Tahminleri Göz Önünde Bulundurun! Seda Polat - Tarih: 2017-12-11 Saat: 19:04:00
Anasayfa Altın&Döviz Altın Alacaklar Dikkat! Bu Tahminleri Göz Önünde Bulundurun!

Son dönemdeki altın beklentilerine sürekli olarak olumsuz tahminler sunuluyor.

Son dönemdeki altın beklentilerine sürekli olarak olumsuz tahminler sunuluyor. FED’in faiz beklentilerinin baskısı altında gerilemesi devam eden altın için karamsar beklentiler mevcut. Bu beklentilere bir yenisi daha eklendi.

Son tahmin İsviçre’den geldi. İsviçre merkezli bir yatırım bankası olan UBS konu ile ilgili tahminlerini söyledi. Altında düşüşün bir süre daha devam edeceğini söyleyen UBS, altında kısa vadede düşüşün olacağını belirtti. UBS, 208 için tahmin ons başına 1200 dolar olduğunu açıkladı.

Gelen açıklamalara göre 2018’in sonuna doğru fiziki talep artacak.

Eylül Ayı Son Rekoruydu! Altının Durumu Ne Olacak?

En son Eylül ayında bir rekora imza atan altın, bahsi geçen ayda ons altın son kez 1350 doların üzerinde alıcı bulmuştu. Bu tarihten sonra seviyesini grafiklere kaydettiren ons altın düşüş yaşamaya devam ediyor. Geçen hafta 1244 doların altını test eden ons altın, bugün de 1248 dolarda yatay bir seyir izliyor.

Bu kıymetli metal son dönemde jeopolitik risklere çok sınırlı tepki veriyor. Diğer taraftan son fiyatlamada, faiz artırım beklentisinin yanında ABD vergi reformunda da ilerlemeye yönelik iyimserliğin de doları desteklemesi etkili.

Altını etkileyen ve beraber hareket ettiği döviz cinsi bilindiği üzere dolar. Son günlerde dolarda da düşüşün meydana gelmedi, altın için kalan umutları da tüketiyor. Bir süre odlukça yüksek bir seyir izleyen altın, son günlerde düştü ve düşmeye de devam ediyor. Dünya çapında gelen açıklamalara göre de altındaki düşüş bir süre daha devam edecek. 

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