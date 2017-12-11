Halkbank Kumpasa Gelmedi! Borsada Yer Sağlam!
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Halkbank Kumpasa Gelmedi! Borsada Yer Sağlam!


Halkbank Kumpasa Gelmedi! Borsada Yer Sağlam!
Halkbank Kumpasa Gelmedi! Borsada Yer Sağlam! Seda Polat - Tarih: 2017-12-11 Saat: 19:24:44
Anasayfa Eko Gündem Halkbank Kumpasa Gelmedi! Borsada Yer Sağlam!

ABD’de görülen dava, Halk Bankası’nı etkilemedi.

Türkiye’ye yönelik yapılan algı operasyonları devam ediyor. ABD’de görülen dava, Halk Bankası’nı etkilemedi. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki durumlarını açıklayan Halkbank, bu algı operasyonlarından etkilenmedi. Aktif büyüklüğünde Halkbank beşinci sıraya yerleşti. Yurt içinde açıklanan üçüncü çeyrek verilerinin ardından açıklamalar geldi. Üçüncü çeyrekte büyüme verisi beklentileri beklenenin üzerinde %11,1’de gerçekleşti. Cari işlemler açığı ise beklentilerin altında 3,83 milyar dolar oldu. Bu açıklamaların ardından 109.252,15 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dengelendi. Bankacılık endeksi ise %1,64 değer kazandı.

Geçen haftanın başından itibaren yükselişinde hız kesmeyen banka Halkbank, hisselerini dün %7.3 yükseltti ve hisse değeri 10,65 kiraya kadar çıktı.

Borsada endeksin %6,9 yükseldiği 28 Kasım tarihinden bu yana, Halk Bankası hisselerinde de artış meydana geldi ve %23 prim yaptı.

Yabancı İlgili Büyük!

Halkbank hisselerine olan ilgi de gelişmelerle beraber arttı. Piyasa değeri 10.8 milyar liradan, 13.3 milyar liraya çıktı. Reza Zarrab üzerinden yürütülen algı operasyonunda da, Zarrab’ın ceza almamak için yalan ifade vermesinin ortaya çıkmasının ardından kumpas davası resmen çöktü. Yabancı yatırımcıların ilgisi de büyük oranda Halk Bank hisseleri üzerinde toplandı.

Banka hisselerinde birçok yabancı aracı kurumların alımlarında da yükselme gerçekleşti. Son gelişmelere rağmen büyümesini sürdüren ve olaydan etkilenmeyen Halk Bank yabancı yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

Açıklanan verilere göre bankanın hala ekonomik gücünü yitirmemesi, ayrıca her şeye rağmen büyümesini gerçekleştirmesi yabancı yatırımcıların oldukça dikkatini çekti. Yabancı yatırımcıların bu ilgili bankanın hisselerinin fiyatlarını da artırdı. 

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