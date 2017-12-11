Yatırımlar Bir Bir Bitiyor! Akçay Barajı’nın 75 Metrelik Dev Gövdesi Tamamlandı!

Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak için Akçay Barajı’nın 75 metrelik gövdesi tamamlandı. Baraj Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince yapılıyor.

Yapımına devam edilen baraj, kar yağışının arından beyaz bir örtüye büründü. Akçay Barajı’na giderek yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, söz konusu projenin şu ana kadar şehre kazandırılan en büyük ve en maliyetli yatırım olduğunu belirtti.

Evlerin çeşmelerinden su içilebilen, sağlam ve modern altyapıya sahip bir Sakarya istediklerini söyleyen Başkan, bu projenin yapımında ilk günden beri bunu hedeflediklerini söyledi.

Hedefler İçin Çalışmalar Sürüyor!

Bu söz konusu hedefleri doğrultusunda çok ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan, 16 ilçe de bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu anda şehrin tek su kaynağı olarak Sapanca’yı gösteren Başkan, Sapanca’nın sadece içme suyu olarak değil, bir doğal güzellik olarak da Türkiye’nin en önemli değerlerinden odluğunu söyledi. Bahsedilen nedenlerden dolayı gölün korunması için büyük tedbirler alındığını söyleyen Başkan, bu noktada ciddi yatırımların gerçekleştiğini de belirtti.

75 metrelik gövdeye sahip olan baraj, 750 bin metreküplük hacme sahip olacak. Barajda ayrıca ön yüz betonu da yapılacak. Bu barajdan elde edilen su revizyon ihtiyacı duymayan ve 3 tesisten biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacak. Bu kapsamda oluşturulan hat 47 kilometre uzunluğunda ve 45 kilometresi tamamlanmış durumda. Bu hat ile Hızırilyas’a yılda 40 milyon metreküp su ulaştırılması hedefleniyor.