SOM Füzesine Yerli Motor Hamlesi!
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SOM Füzesine Yerli Motor Hamlesi!


SOM Füzesine Yerli Motor Hamlesi!
SOM Füzesine Yerli Motor Hamlesi! Seda Polat - Tarih: 2017-12-11 Saat: 20:10:18
Anasayfa Yatırım SOM Füzesine Yerli Motor Hamlesi!

Çalışmayı sürdüren Kale Havacılık, motorun gelecek yıl ortasından itibaren SOM seyir füzesinde kullanılmaya başlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yurt dışından alınan turbojet motoruna yönelik çalışmalar yavaş yavaş son buluyor. Çalışmayı sürdüren Kale Havacılık, motorun gelecek yıl ortasından itibaren SOM seyir füzesinde kullanılmaya başlanmasının hedeflendiğini belirtti. 

Bu hamlelerin tek bir nedeni var. O da füzedeki kritik bir parçanın ihracat kısıtlamalası ile ileride getirtilememesi ihtimali. Füzede oldukça kritik parça olan motorun yerli üretimi ile motor daha ekonomik olarak temin edilebilecek.

Geliştirilen bu motor sistemi ile modifikasyonlarla SOM benzeri sistemlerde, küçük sınıf hava araçlarında ve insansız hava araçlarında kullanılması öngörülüyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen bu motorun üretimini ROKETSAN yapıyor. Seyir füzesinde kullanılacak turbojet motoru ile savunma sanayisi de gelişiyor.

Dışa Bağımlılık Biraz Olsun Azaldı!

Bu çalışmalar Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme ile başlamıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan SOM, bu yerli motor üretiminden sonra Türk üretimi olan bir parça da bulunduracak. Bu proje ile dışa bağımlılığın azalmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan ve yoğun şekilde korunan SOM füze ailesinin 4 konfigürasyonu bulunuyor.

Geliştirilen bu motor ile dışa bağımlılık da biraz olsun azalacak. Herhangi bir ihracat veya ithalat kotasında veya herhangi bir arızada yerli motor hem daha ekonomik olacak hem de ulaşılması kolay olacak.

Bu yerli motor üretimi TÜBİTAK tarafından projelendirildi. ROKETSAN ise bu projenin yapımını üstlendi. Motor gelecek yıl ortasından itibaren D-SOM seyir füzesinde kullanıma başlayacak.

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