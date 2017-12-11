İlk Milli Radar Gaziantep’e!

Gaziantep Havalimanı’na tamamen yerli üretim olan Milli Radar Sistemi kurulacak! Konu ile ilgili açıklama Mehmet Erdoğan’dan geldi.

Radar sisteminin hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, hava araçlarının pozisyonlarının tespit edilmesinde, hava trafik kontrol hizmetlerinin sunumunda ve hava trafik kontrolörlerinin emniyetli ve sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan sağladığını belirtti. TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalar neticesinde karşılanma amacı ile KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında milli radarın geliştirilmiş olup çalışmaları tamamlandı.

İki Özelliğe Sahip Olması Bekleniyor!

Yeni bir proje ile geliştirilen ilk milli radarın, hem yedekli olarak çalışabiliyor olması, hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip olması planlanıyor. MGR/ Mode-S Ar-Ge Proje çalışmaları da bu amaçla devam ediyor.

Geliştirilen proje dahilinde milli radar ilk olarak yedekli yapıya kavuşturulacak. Sonrasında ise TUBİTAK tarafınca geliştirilen Mode-S SSR radar sistemi milli radara entegre edilecek.

Bu her iki radar sistemi de Gaziantep Havalimanı’nda bulunan Yaklaşma Kontrol Sistemi’ne entegre edilecek. Bu şekilde de hava kontrol hizmetlerinde etkin bir kullanım sağlanacak.

Yeni bir proje olan milli radar tam olarak ne zaman faaliyete geçecek biliniyor. Şu an bilinen tek şey çalışmaların sürdüğü ve bu sistemin ilk olarak Gaziantep Havalimanı’na kurulacağı.

Yerli üretim yatırımlarına milli radar ile bir proje daha eklendi. Milli radarın geliştirilmesi ve projelendirilmesi tabi ki TUBİTAK tarafından yapıldı. Projesini tamamlayan ve geliştiren TUBİTAK, önümüzdeki günlerde bu proje kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Projenin detayları henüz açıklanmadı. Bu konu ile ilgili hükümet yetkililerinden açıklama bekleniyor.