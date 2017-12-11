Denizbank’a Borcu Olan Vatandaşlar Aman Dikkat!
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Denizbank’a Borcu Olan Vatandaşlar Aman Dikkat!


Denizbank’a Borcu Olan Vatandaşlar Aman Dikkat!
Denizbank’a Borcu Olan Vatandaşlar Aman Dikkat! Seda Polat - Tarih: 2017-12-11 Saat: 20:46:56
Anasayfa Eko Gündem Denizbank’a Borcu Olan Vatandaşlar Aman Dikkat!

Denizbank’tan son dakika açıklaması geldi. Tahsili geçmiş 142,8 milyon TL’lik alacak 11,55 milyon TL’ye satıldı!

Denizbank’tan son dakika açıklaması geldi. Tahsili geçmiş 142,8 milyon TL’lik alacak 11,55 milyon TL’ye satıldı!

Tahsili gecikmiş olan borçlarını Denizbank Emir Varlık Yönetim AŞ’ye sattı. 142,8 milyon TL’lik alacak 11,55 milyon TL’ye satıldı.

Konu ile ilgili bankadan açıklama geldi. KAP’a yapılan açıklamada borçların satıldığı belirtildi. Kanuni takip hesaplarında izlenen ve tahsili geçmiş olan borçlar toplam 31 milyon 438 bin 229 TL tutarında. Bu kurumsal-ticari kredi protfoyü türünde olan borç miktarı. Tutarlı bireysel kredi portföyü ise 56 milyon 15 bin 180 TL. Bunun yanında tutarlı işletme kredisi portföyünün bedeli de tam 55 milyon 362 bin 167 TL.

22 Kasım tarihinde yapılan ihale sonucunda bankanın kurumsal-ticari kredi portföyü 500 bin TL bedelle satıldı. Bireysel kredi portföyü için ise 7.100.000 TL bedel karşılığında anlaşıldı. Ve son olarak işletme kredisi portföyü 3.950.000 TL bedel karşılığında Emir Varlık Yönetim AŞ’ye 8 Aralık 2017 tarihinde devredildi.

Yetkiler Emir Varlık Yönetim AŞ’de!

Bu borçların satılması ile birlikte tüm yetkiler Emir Varlık Yönetim AŞ’nin eline geçti. Tahsilinde gecikme yaşanmış ve hakkında yasal takip süresi başlatılmış toplamda 142,8 milyonluk borç, Emir Varlık Yönetim AŞ’ye 11,55 milyon TL karşılığında satıldı.

Denizbank bu olayı bir son dakika haberi olarak duyurdu. Konu ile ilgili de KAP’a açıklamalarda bulundu.

Banka, söz konusu borçların belirtilen tutar karşılığında satıldığını duyurdu. Yani bu süreçten itibaren Denizbank’a borcu olan vatandaşlar artık bu borçlarını Emir Varlık Yönetim AŞ’ye ödeyecek. Şirketin nasıl bir yöntem sergileyeceği ise henüz belli değil. 

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