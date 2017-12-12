Türk Firması Bordan Dünyanın En Sert Çeliğini Üretti

Türkiye’de dünya rezervelerinin yüzde 72’si bulunan bor madeni, son yıllarda ülkemizdeki ileri teknolojiyle işlenerek çeşitli alanlarda süper güçlü maddelere dönüştürülüyor. NASA’nın yıllardır uzay teknoloji alanlarında kullandığı ve gelişmiş ülkelerin de ileri teknoloji ile işlendikten sonra dünya pazarına sunduğu bor madeni artık Türkiye’ de de ileri seviyede işlenebiliyor.

Edremit ilçesinde yer alan bir Ar-Ge firması, boru saflaştırarak gerçekleştirdikleri çalışmaları ile Amerika’dan bilim ödülü almayı başardı. İnsanlığa fayda sağlayacak bor madeninin 11 farklı bileşeninden 9’unu ileri düzeyde işlemeyi başarabilen firma, istenilen mikron değere sahip bulunan ‘Bor Karbür’ adında bor türevini elde etti.

Türkiye’nin en gelişmiş ve ileri teknoloji özel bor işleme tesisi durumunda olan bu firma, ‘Bor Karbür’ adında bor türevi ham maddesi ile Osmanlı döneminde dünyayı kendine hayran bırakan Osmanlı çeliğinin kalitesinde olan çelik üretimini gerçekleştirdi. Aylarca süren Ar-Ge çalışmalarını ileri teknolojiye sahip yetkili laboratuvarda test eden firma, ‘Bor Karkür’ ham maddesi ile Osmanlı çeliği ile birlikte, yüksek derecede kaymazlık sağlayan araç lastiğinin maddesini de üretti.

En Sert Çeliği Üretmeği Başardık

Hedeflerinin, geleceğin teknolojisini içinde bulunduran bor madeninin Türkiye dışına çıkmadan işlenebilmesini başarmak olduğuna vurgu yapan Ar-Ge firması yetkilisi ve Türk bilim adamı Faruk Durukan, basın mensuplarına şu şekilde bilgi verdi: “Dünyanın en kaliteli çeliğini üretmek adına çalıştığımız proje son Ar-Ge projemizdi. Osmanlı devleti döneminde de dünyanın en kaliteli çeliğini zaten yine bizim milletimiz üretiyordu. Zamanla bu teknolojimizi kaybettik. Hatta yurtdışından çelik alır hale geldik. Şimdi ise dünyanın en kaliteli çeliğini bor ham maddesi ile üretmeyi başardık.”