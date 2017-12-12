İslami Bitcoin Gelecek, Kredi Kartları Bile Kalkacak

İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşan Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, bölge ülkelerinin petrol ile geçimlerini sağlamalarının dalgalı petrol fiyatlarının ardından sorunlar oluşmasına neden olduğunu belirterek bölgede yeni yatırım enstrümanları arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Fintech İle Finans Merkezi Kurduk

Bahreyn olarak kurdukları Fintech adındaki bir bölge ile finans alanında önemli gelişmeler sunmak istediklerini belirten Hamad bu bölgeye daha fazla yatırımcı çekebilmek için çeşitli yatırımcılar çekmeye çalıştıklarını ifade etti. Fintech bölgesinde finansın ana merkezinin kurulmasını sağlayacaklarını ifade eden Hamad, kredi kartlarının basılma ve işlenmesi, çeşitli ödeme sistemlerinin hayata geçirilmesi alanlarında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bankaların bu alandaki maliyetlerini azaltmak istemesi nedeni ile farklı firmaların bu alandaki çalışmalarını göstermek ve yerleşik bir düzene geçmek için Bahreyn’e geldiğini belirten Hamad Amazon firmasının Bahreyn’i bulut bilişim alanında bir merkez olarak kullandığını belirtti.

Bitcoin Bizim Açımızdan Önemli Bir Gelecek Vaat Edebilir

İslam ülkelerinin Bitcoin gibi teknolojilere her zaman geç adapte olduğunu belirten Hamad islami bankacılık düzeninin haricinde bir sanal para mekanizmasının da kurulabileceğini belirterek bu konuda orta ve uzun vadede bir İslami Bitcoin’in bizi beklediğinin haberini verdi. Hamad gelecek yıllarda kullanılabilecek tek para birimlerinin kripto paralar olduğunu ifade ederken bu nedenle İslam ülkelerinin de bu konuya artık değinmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.