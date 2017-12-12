Yatırımcıların Türkiye’ye İştahı Arttı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında geçirdiği sürecin yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk iştahının artması nedeni ile oldukça iyi düşünülebileceğini belirten Ateş aynı şekilde DenizBank’ın da yurt dışı kredi firmalarından temin ettiği ikili borçlanma portföylerinin önceki dönemlere oranla artış kaydettiğini belirtti. Yurt dışı firmalardan alınan kredilerinin büyük bir çoğunluğunun müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanını karşılayabilmek amacına sahip olduğunu belirten Ateş piyasanın geçmiş yıllara oranla daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Kredi Garanti Fonu Başarılı Bir Uygulama Oldu

Bu sene hükümetin Kredi Garanti Fonu ile kefaletli kredi fikrini ortaya atmasının piyasa açısından tam zamanın ve yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden Ateş, özellikle Türk ekonomisinin can damarı durumundaki KOBİ’lerin bu program kapsamında 250 milyar lira kredi elde ettiğini açıkladı. Kredi Garanti Fonu kredilerinde teminat limitinin yüzde 7 olduğunu söyleyen Ateş şimdiye kadar bu kredilerdeki sorunlu kredi oranının ise yüzde 0,7 seviyesinde kaldığını sözlerine ekledi. Ateş ekonomik büyümenin önceki yıllara oranla hızla artması, karşılıksız çek oranlarının her geçen gün düşmesi ve de sorunlu kredi rakamlarının oldukça düşük durumunda olmasının kendisi açısından ekonominin iyiye gittiğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

KOBİ Kredileri Artış Gösterdi

DenizBank olarak 2017 yılında KOBİ kredilerinde önemli bir adım attıklarını belirten Ateş bankanın aktiflerinin yüzde 12 ve mevduatlarının ise yüzde 16 büyüdüğünü, kredilerdeki büyümenin ise yüzde 15 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.