12.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolar kurunun geçen haftayı 3,85 desteğinin altında kapatmasının ardından dün haftanın ilk işlem gününde de düşüş devam etti ve 3,83 seviyesine kadar kurun düşüşü sürdü. Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanmasında özellikle dün açıklanan rekor büyüme rakamlarının etkisi inkar edilmez. Bunun yanında Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın yapacağı toplantı ve Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında faiz artırımı yapılacağı yönündeki beklenti de önemli bir etkiye sahip.

Dün Amerika’nın New York eyaletinin merkezi bölgelerinden biri olan Manhattan semtinde yaşanan patlamada doların değer kaybetmesinde etkili oldu. Trump yönetiminin İslamofobik paylaşım ve hareketleri nedeniyle ülkede yeniden bombaların patlamasından korkan yatırımcılar bu patlama ile dolarda düşüşün yaşanmasına neden oldular.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8364’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8386 liradan başladı. Kurdaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak düşüşe devam eden Euro dün 4,5162 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5231’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı düşüş paritenin 1,1773 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin 16541 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 Endeksi

Dün 107921 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %1,14 puanlık bir yükseliş ile 109156 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 153,85 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 251,54 liradan başladı.