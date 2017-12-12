Araç Muayene Ücretlerine Zam Geldi

Yeni yıl ile gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Bir zamlı tarifede araç muayene ücretlerinde gerçekleşti. TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yaptırmak için ödenecek tutarlar yeniden değerleme oranında artırıldı. Bu kapsamda en düşük muayene ücreti 115,64 lira olurken en yüksek muayene ücreti ise 305,62 liraya yükseldi.

Yeniden Değerleme Oranında Zam Yapıldı

Araç muayene ücretleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Gerçekleştirilen zam Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında oldu. Her araç grubunun farklı tarifelerde ödediği araç muayene bedeli için 2018 yılında uygulanacak rakamlar ise şu şekilde oldu:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler gibi büyük motor ve yapıya sahip araçlarda 2017 yılında 267,86 lira olarak alınan araç muayene ücreti 2018 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 zamlanarak 305,62 lira oldu.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkler için 2017 yılında 198,24 lira olarak uygulanan araç muayene ücreti ise yüzde 14,47 zamlanarak 226,56 liraya ulaştı.

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için alınan 101,48 liralık araç muayene bedeli ise yeniden değerleme oranında zamlanarak 115,64 liraya ulaştı.

TÜVTÜRK istasyonları araç muayenelerini zamlı fiyattan yaptırmak istemeyen araç sahiplerinin akınına uğradı. Bazı araç sahipleri randevularını öne alarak 2017 yılı içerisinde onay almayı tercih etti.