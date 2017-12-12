Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti

Taşıt kredisi kullanmayı düşünenler için bankalarda yeni bir dönem başladı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kredi kullanımı ile ilgili olarak yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Buna göre taşıt kredisi alırken toplamda 100 bin liraya kadar olan araçlarda alınacak kredi fiyatın yüzde 70’ine kadar olabilecek. Yani 100 bin liralık bir araç satın alan kişi en fazla 70 bin lira kredi kullanabilecek. Ancak 100 bin liranın üzerinde bir değere sahip bir araç satın almak istiyorsanız alabileceğiniz kredi miktarı da sınırlandırılıyor. Buna göre 100 bin liranın üzerindeki araçlarda tüketiciler araç fiyatının 100 bin liralık bölümü için yine yüzde 70 oranında kredi kullanabilecek ancak 100 bin liranın üstüne çıkan kısım için kullanılabilecek kredi miktarı yüzde 50 olarak sınırlandırıldı.

Taşıt Kredilerinde Değişiklik

2013 yılı öncesinde tüketiciler otomobil almak istediklerinde satın almayı düşündükleri aracın ücretinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabiliyor ve bu krediyi 60 aya kadar vadelendirme imkanına sahip oluyordu. Ancak 2013 yılında yapılan bir değişiklik ile araç üzerinden kullanılan kredilerde hem vade süreleri azaltıldı hem de kullanılabilen kredinin oranı düşürüldü.

Bu değişiklik ile 100 bin lira limiti belirlenen değerler bankalar tarafından bu zamana kadar 50 bin lira şeklinde uygulanmaktaydı. İkinci el araçlarda ise taşıt değerinin tespiti aşamasında kasko değerinin esas alınması yönetmelik ile tekrar vurgulandı.