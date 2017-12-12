Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti
Advert Advert Advert


Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti


Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti
Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti Hatice Demir - Tarih: 2017-12-12 Saat: 09:56:00
Anasayfa Eko Gündem Taşıt Kredisi Kullanacaklar Dikkat! Kurallar Değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, taşıt kredileri tutarları ile ilgili olarak gerçekleştirdiği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşıt kredisi kullanmayı düşünenler için bankalarda yeni bir dönem başladı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kredi kullanımı ile ilgili olarak yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Buna göre taşıt kredisi alırken toplamda 100 bin liraya kadar olan araçlarda alınacak kredi fiyatın yüzde 70’ine kadar olabilecek. Yani 100 bin liralık bir araç satın alan kişi en fazla 70 bin lira kredi kullanabilecek. Ancak 100 bin liranın üzerinde bir değere sahip bir araç satın almak istiyorsanız alabileceğiniz kredi miktarı da sınırlandırılıyor. Buna göre 100 bin liranın üzerindeki araçlarda tüketiciler araç fiyatının 100 bin liralık bölümü için yine yüzde 70 oranında kredi kullanabilecek ancak 100 bin liranın üstüne çıkan kısım için kullanılabilecek kredi miktarı yüzde 50 olarak sınırlandırıldı.

Taşıt Kredilerinde Değişiklik

2013 yılı öncesinde tüketiciler otomobil almak istediklerinde satın almayı düşündükleri aracın ücretinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabiliyor ve bu krediyi 60 aya kadar vadelendirme imkanına sahip oluyordu. Ancak 2013 yılında yapılan bir değişiklik ile araç üzerinden kullanılan kredilerde hem vade süreleri azaltıldı hem de kullanılabilen kredinin oranı düşürüldü.

Bu değişiklik ile 100 bin lira limiti belirlenen değerler bankalar tarafından bu zamana kadar 50 bin lira şeklinde uygulanmaktaydı. İkinci el araçlarda ise taşıt değerinin tespiti aşamasında kasko değerinin esas alınması yönetmelik ile tekrar vurgulandı. 

taşıt kredileri taşıt bddk
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek