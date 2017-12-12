Türk Havalimanlarında Bir İlk: Çevre Güvenliği Radarla Yapılacak
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Türk Havalimanlarında Bir İlk: Çevre Güvenliği Radarla Yapılacak


Türk Havalimanlarında Bir İlk: Çevre Güvenliği Radarla Yapılacak
Türk Havalimanlarında Bir İlk: Çevre Güvenliği Radarla Yapılacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-12 Saat: 10:18:08
Anasayfa Eko Gündem Türk Havalimanlarında Bir İlk: Çevre Güvenliği Radarla Yapılacak

Ülkemizde ilk defa bir havalimanında çevre güvenliğinde radar kullanılacak. Sistem Antalya’ya 16 milyon yatırım ile kurulacak.

Ülkemizdeki havalimanlarının güvenliğinde Antalya’da bir ilk yaşanacak. Antalya Havalimanı’na 16 milyon lira yatırım ile radar tabanlı çevre güvenlik sisteminin kurulumu yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak Antalya havalimanının çevresindeki her türlü hareketten haberlerinin olacağını belirterek çevre güvenliğinin radarla yapılacağını ifade etti.

11 Eylül terör saldırısının ardından havalimanlarında alınan güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı. Ülkemizde de havalimanları konusunda tedbirlerin arttırılması ve yeni güvenlik teknolojilerinin uygulanarak güvenlik duvarının yükseltilmesi konusundaki çalışmalar devam ediyor. Bu konuda yapılan ilk kapsamlı çalışma Antalya’da uygulanacak. Antalya Havalimanı’na Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi kurularak bu havalimanının radar teknolojisi ile korunması sağlanacak.

Kuş Uçsa Haberimiz Olacak

16 milyon lira sözleşme imzalanarak güvenlik sisteminde yükseltme yapılacağını belirten Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak 4 adet radar ve gece görüşü sensörlü kameralar kullanılarak yapılacak olan sistemin kabloların herhangi bir tehlikeye karşı yer altından götürüleceğini ifade etti. Kumanda merkezinde her şeyin anlık olarak takip edilebileceğini açıklayan Ocak, oldukça komplike bir sistem kurulacağını ifade etti.

Bir Sonraki Çalışma Esenboğa’ya Yapılacak

Güvenlik alanındaki bir sonraki çalışmanın Esenboğa Havalimanına uygulanacağını belirten Ocak, büyük havalimanlarının tamamında çevre güvenliğinin radarlar ve sensörlü kameralar ile yapılacağını belirtti. Esenboğa’ya yapılacak çalışma için üçüncü pistin bitirilmesini beklediklerini ifade eden Ocak Türkiye genelindeki havalimanlarına bu yıl toplamda 35 milyon lira tutarında güvenlik yatırımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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