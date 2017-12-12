BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor
Advert Advert Advert


BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor


BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor
BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-12 Saat: 10:31:23
Anasayfa Otomotiv BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor

Çinli BAIC, fosil yakıtla çalışan araçlarına yönelik yeni bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki 3 yıllık zaman diliminde dizel ve benzinle çalışan araç üretimini tamamen durduracak. BAIC imzalı fosil ve hibrid araçların satışı ise 2025 yılında sonlandırılacak.

Çinli BAIC, fosil yakıtla çalışan araçlarına yönelik yeni bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki 3 yıllık zaman diliminde dizel ve benzinle çalışan araç üretimini tamamen durduracak. BAIC imzalı fosil ve hibrid araçların satışı ise 2025 yılında sonlandırılacak.

BAIC Benzinli, Dizel ve Hibrid Araç Üretmeyecek!

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de hava kalitesini artırmak, petrol ithalatını azaltmak için uygulanan politikalar elektrikli araç tüketimini beraberinde getirdi. Çinli birçok otomobil firması gelecek planlarını bu doğrultuda yaparken, Çinli BAIC’ten beklenen hamle geldi. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket 2025’e gelindiğinde, çevreye zararlı gaz salınımı yapan araçların üretimine son verecek. Üretimdeki değişiklik hibrid araçları da kapsayacak.

Dizel ve Benzinli üretimi 2020’de Son!

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket başkanı, benzinli ve dizel araçların üretiminin 2020 yılında sonlandırılacağını aktardı. Hibrid araçların üretimininse 2025’e kadar devam edeceğini, bu tarihten sonra söz konusu modellerinde üretiminin durdurulacağını belirtti.

BAIC’in yılın birinci yarısında satışa sunduğu elektrikli araç sayısı 12 binin üzerinde olarak belirtilirken, pazardan aldığı payın yüzde 11 oranında olduğu ifade edildi. BAIC’in borsa cephesindeki gelişmeler ise alınan kararın olumlu karşılandığını kanıtlar nitelikte.

Basında çıkan haberlere göre BAIC’in bu kararı almasında Çin hükümeti tarafından yürütülen politikalar etkili oldu. Bilindiği üzere Pekin’de dizel ve benzinli araçların kullanımı yasaklanacak. Yasağın Çin’in tamamında uygulanacağı ise söylentiler arasında bulunuyor.

Bunların yanında ülke yönetimi, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üreticilerden yıllık bazda belli bir sayıda elektrikli araç üretmelerini istiyor. Bunun nedeni ise ihtiyacın ülke içerisindeki üretimle karşılanması olarak gösteriliyor. Çin’in konuyla ilgili diğer bir politikası ise, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar noktasında kendini gösteriyor. Üretimi şimdiden kontrol altına alan hükümet, küresel tedarikinde büyük bölümünü karşılıyor. 

baıc çin elektrikli araç üretimi dizel araç benzinli otomobil pekin
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek