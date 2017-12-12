BAIC’ten Flaş Karar! Elektriklide Yeni Dönem 2025’te Başlıyor

Çinli BAIC, fosil yakıtla çalışan araçlarına yönelik yeni bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki 3 yıllık zaman diliminde dizel ve benzinle çalışan araç üretimini tamamen durduracak. BAIC imzalı fosil ve hibrid araçların satışı ise 2025 yılında sonlandırılacak.

BAIC Benzinli, Dizel ve Hibrid Araç Üretmeyecek!

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de hava kalitesini artırmak, petrol ithalatını azaltmak için uygulanan politikalar elektrikli araç tüketimini beraberinde getirdi. Çinli birçok otomobil firması gelecek planlarını bu doğrultuda yaparken, Çinli BAIC’ten beklenen hamle geldi. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket 2025’e gelindiğinde, çevreye zararlı gaz salınımı yapan araçların üretimine son verecek. Üretimdeki değişiklik hibrid araçları da kapsayacak.

Dizel ve Benzinli üretimi 2020’de Son!

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket başkanı, benzinli ve dizel araçların üretiminin 2020 yılında sonlandırılacağını aktardı. Hibrid araçların üretimininse 2025’e kadar devam edeceğini, bu tarihten sonra söz konusu modellerinde üretiminin durdurulacağını belirtti.

BAIC’in yılın birinci yarısında satışa sunduğu elektrikli araç sayısı 12 binin üzerinde olarak belirtilirken, pazardan aldığı payın yüzde 11 oranında olduğu ifade edildi. BAIC’in borsa cephesindeki gelişmeler ise alınan kararın olumlu karşılandığını kanıtlar nitelikte.

Basında çıkan haberlere göre BAIC’in bu kararı almasında Çin hükümeti tarafından yürütülen politikalar etkili oldu. Bilindiği üzere Pekin’de dizel ve benzinli araçların kullanımı yasaklanacak. Yasağın Çin’in tamamında uygulanacağı ise söylentiler arasında bulunuyor.

Bunların yanında ülke yönetimi, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üreticilerden yıllık bazda belli bir sayıda elektrikli araç üretmelerini istiyor. Bunun nedeni ise ihtiyacın ülke içerisindeki üretimle karşılanması olarak gösteriliyor. Çin’in konuyla ilgili diğer bir politikası ise, elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar noktasında kendini gösteriyor. Üretimi şimdiden kontrol altına alan hükümet, küresel tedarikinde büyük bölümünü karşılıyor.