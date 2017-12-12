Brent Petrolde Tansiyon Yükseldi! Varil Fiyatı 65,53 Doları Gördü!
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Brent Petrolde Tansiyon Yükseldi! Varil Fiyatı 65,53 Doları Gördü!


Brent Petrolde Tansiyon Yükseldi! Varil Fiyatı 65,53 Doları Gördü!
Brent Petrolde Tansiyon Yükseldi! Varil Fiyatı 65,53 Doları Gördü! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-12 Saat: 10:52:57
Anasayfa Eko Gündem Brent Petrolde Tansiyon Yükseldi! Varil Fiyatı 65,53 Doları Gördü!

İngiltere, K. Denizi’nden geçen boru hattını kapattı. Bu gelişmeyle birlikte petrol piyasasının tansiyonu yükseldi. Brent petrol güne 64,65 dolardan başladı.

İngiltere, K. Denizi’nden geçen boru hattını kapattı. Bu gelişmeyle birlikte petrol piyasasının tansiyonu yükseldi. Brent petrol güne 64,65 dolardan başladı.

Brent Petrolün Varil Fiyatı 2 Dolara Yakın Arttı

Forties Petrol Boru Hattı’nın kapatılmasıyla birlikte yükselişe geçen Brent petrol fiyatı, varil başına 2 doları bulan artışa ev sahipliği yaptı. Brent petrol düne 63 dolar 31 cent seviyesinden başlamıştı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek fiyatsa 64 dolar 91 cent olmuştu. Dün yaşanan gelişmeler ardından bugüne 64 dolar 65 cent seviyesinden başlayan Brent petrol, ilerleyen dakikalarda hızlı bir fiyat artışına sahne oldu. Saatlerin 9 buçuğu gösterdiği anlarda Brent petrolde varil fiyat yüzde 1,36 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti ve 65 dolar 53 centten işlem gördü.  Batı Teksas türündeki petrolde varil başına fiyatsa, 58 dolar 42 cent seviyesine yükseldi.

Petrol piyasası analistleri Forties Petrol Boru Hattı’nın kapatılması ardından fiyatların son yılların zirvesine tırmandığını aktardı. Söz konusu petrol boru hattının önemine işaret ederek, “Forties, Brent petrol fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir role sahip” şeklinde konuştu.

Günlük Kapasitesi 450 Bin Varil

İngiltere ise, Forties Petrol Boru Hattı’nı küçük bir sızıntıdan dolayı kapattığını duyurdu. Boru hattının günlük bazdaki taşıma kapasitesi ise 450 bin varil olarak belirtildi. Bakım-onarım çalışmalarının başladığını aktaran İngiltere, çatlağın birkaç haftalık sürede giderileceğini kaydetti.

Diğer taraftan OPEC’in üretime yönelik aldığı kararda piyasada fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde önem taşıyor. Uzmanlar petrol üretiminin düşürülmesi kararının fiyatları artırdığının altını çiziyor. Uzmanlara göre Brent petrol 65,74-66,06 dolar aralığında direnç gösterecek. 65 dolar 18 cent ile 65 dolar 46 cent aralığı ise Brent petrol için destek bölgesi olacak.

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