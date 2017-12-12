Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyon Adeti Aştı!

Trafikteki araç sayısı yılın ilk 10 ayında 22 milyon adetin üzerine çıktı. Motorlu kara taşıtlarının yüzde 54’ünü ise otomobiller oluşturdu.

Bir Yıllık Artış 1 Milyon Adete Yaklaştı

Ekim ayına ilişkin “Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri” açıklandı. Yılın ilk 10 ayında trafik kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı aylarını kapsayan döneme kıyasla 948 bin 520 adetlik artışa ev sahipliği yaptı. Yeni kayıtlar ardından Türkiye’de trafiğe kayıtlı kara taşıtı sayısı 22 milyon 38 bin 944 adete yükselmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Ocak – Ekim arasında 1 milyon 35 bin 88 adet araç trafiğe kaydoldu. Trafikten kaydını sildiren kara taşıtı sayısı ise 88 bin 568 adeti gösterdi.

Ekim ayı baz alındığından trafikte yer alan araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Otomobiller toplamın yüzde 54’lük bölümünü teşkil etti. Kamyonetlerin payı yüzde 16,4’ü gösterdi. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı yüzde 14,1’lik paya sahip oldu. Traktörlerin payının yüzde 8,3 olduğunu belirleyen TÜİK, kamyon payının yüzde 3,8 olduğunu kaydetti. Bunların yanında minibüsler toplamın yüzde 2,2’sini, otobüsler yüzde birlik bölümünü, yüzde 0,2’lik kısmı ise özel amaçlı taşıtlar kapladı.

Yılın onuncu ayında toplamda 110 bin 743 kara taşıtı trafiğe kaydoldu. Bu taşıtların yüzde 58,8’lik bölümünü otomobil kayıtları oluşturdu. Motosiklet kayıtları yüzde 17,3’ü gösterdi. Traktörler toplamın yüzde 7,2’lik bölümünü kapladı. Aynı ayda minibüs, kamyon, özel amaçlı taşıt ve otobüs kayıtları yüzde 4,1’lik dilime sahip oldu.

Artış Bir Önceki Aya Göre Yüzde 28 Oldu

Ekim ayı içerisinde trafik kaydı gerçekleşen araç sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 28 oranında artış kaydetti. Aynı aylar dikkate alındığında otomobil kayıtlarında artışın yüzde 42,6 olduğu belirlendi. Kamyonet kayıtlarındaki artışın yüzde 46,9 olduğunu ifade eden TÜİK, kamyon kayıtlarındaki yükselişin yüzde 16,3 olduğunu tespit etti. Artış kaydeden diğer bir kara taşıtı ise traktör oldu. Artış yüzde 26,6’yı buldu. Bunların yanında minibüs kayıtlarının yüzde 7,3 oranında gerilediği dikkatlerden kaçmadı. Aynı dönemde motosiklet kayıtları yüzde 16 oranında azaldı. En yüksek düşüşü yüzde 31,3 ile özel amaçlı araçlar kaydetti.