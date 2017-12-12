Memorial’da Halka Arz Ayrıntıları Netleşti

Memorial Sağlık Grubu, halka arza hazırlanıyor. yapılan açıklamaya göre şirket, 2018’in Şubatında 30 milyon liralık nominal değere sahip payı arza sunacak.

Memorial 30 Milyon Liralık Payı Arz Edecek

Memorial Sağlık Grubu, halka arz için ilk adımı attı. Şirket halka arz izahnamesini Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sundu. SPK’ya gönderilen izahname Memorial Sağlık Grubu’nun web sitesinde de yayımlandı. Buna göre Grup, 30 milyon liralık nominal değere sahip payı halka arz edecek.

Şirketten yapılan duyuruya göre Memorial Sağlık Grubu’nun sermayesi 60 milyon liradan, 90 milyon liraya yükseltilecek. Bu durumda aradaki 30 milyon liralık nominal değere sahip olan pay halka arz edilecek. Şirket yaptığı açıklamada halka arz ardından yükseltilen sermeyenin yüzde 33,33’ü bulacağını kaydetti.

Talepler 2 Gün Toplanacak

Memorial Sağlık Grubu’nun halka açacağı payların satışı İş Yatırım tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu payların satışında talepler iki gün alınacak. Halka arz için 2018 yılının Şubatını işaret eden şirket, paylardan elde edeceği gelirin önemli bir bölümünü var olan borçların kapatılmasında değerlendirecek. Buna göre gelirin yüzde 90’lık bölümü borçlara aktarılacak. Kalan yüzde 10’luk kısım ise Memorial’ın genel harcama kalemleri dahilinde kullanılacak.

Net Zarar 46 Milyon Lirayı Aştı

Grubun web sitesindeki izahnameye göre Memorial, Ocak ile Eylül aylarını kapsayan dönemde 46 milyon 291 bin liralık net zarar kaydetti. Yılın ilk 3 çeyreğinde vergi öncesi hesaplanan zararsa 63 milyon 799 bin lirayı gösterdi.

Alınan bilgilere göre Memorial Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Memorial Hastaneleri’nin yarısından fazla hissesi Turgut Aydın’a ait. Turgut Aydın’ın toplam hissesi ise yüzde 60’ı buluyor. Grubun yurt genelindeki hastane sayısını 10 olarak ifade eden izahnameye göre, Argus Capital Partners’in Memorial’daki hisse payı yüzde 20. Qatar First Bank ise yüzde 20’lik paya sahip.