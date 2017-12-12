Türk Balına İlgi Artıyor! İhracat Yüzde 59 Arttı
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Türk Balına İlgi Artıyor! İhracat Yüzde 59 Arttı


Türk Balına İlgi Artıyor! İhracat Yüzde 59 Arttı
Türk Balına İlgi Artıyor! İhracat Yüzde 59 Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-12 Saat: 12:25:41
Anasayfa İthalat&İhracat Türk Balına İlgi Artıyor! İhracat Yüzde 59 Arttı

Bal ihracatında rekora koşan Türkiye, 2017 yılının Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde ihracatını yüzde 60 yakın artırmayı başardı. Bal ihracatından 11 aylık sürede elde edilen gelirse 20,5 milyon doları aştı.

Bal ihracatında rekora koşan Türkiye, 2017 yılının Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde ihracatını yüzde 60 yakın artırmayı başardı. Bal ihracatından 11 aylık sürede elde edilen gelirse 20,5 milyon doları aştı.

Bal İhracatından 20 Milyon 520 Bin Dolarlık Gelir!

2017 yılının Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönem baz alındığında bal ihracatının, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 oranında arttığı belirlendi. Bal ihracatı dünyanın farklı ülkelerine yönelik devam ederken, Türkiye’nin ihracattan elde ettiği kazanç 20 milyon 520 bin 424 doları gösterdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından kayıt altına alınan veriler, bal ihracatının 44 farklı ülkeye yönelik olduğuna işaret etti. İhracatın ilk adresi Almanya olurken, Türk balını en çok tercih eden ikinci ülke Amerika olarak kayda geçti. Listenin üçüncüsü ise Suudi Arabistan’dan başkası değildi.

Almanya Türk Balını Seviyor

Türkiye söz konusu dönemde Almanya’ya sattığı baldan 8 milyon 304 bin 558 dolar gelir elde etti. ABD’ye yapılan bal ihracatının getirisi 6 milyon 651 bin 199 dolar olarak kayda geçti. Aynı dönemde Suudi Arabistan Türk balına toplamda bir milyon 251 bin 854 dolarlık ödeme yaptı.

Doğu Karadeniz 11 Ayda 722 Bin Dolarlık ihracat Yaptı

Yılın ilk 11 aylık diliminde Doğu Karadeniz Bölgesi dört farklı ülkeye ürettiği balları ihraç etti. Yurtdışı satıştan bölge ekonomisine giriş yapan para 722 bin 692 doları buldu. Karadeniz bu dönemde en çok balı Suudilere sattı. Suudi Arabistan’a yapılan bal ihracatından 337 bin 742 dolar gelir sağlandı. Almanya’ya gönderilen ballardan elde edilen kazanç 307 bin 214 doları gösterirken, 46 bin 515 dolarlık ihracatta adres Katar oldu.

Karadeniz Bal İhracatını Yüzde 25 Artırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin yönetim kurulu başkanlık görevini yürütmekte olan Gürdoğan Doğu Karadeniz’den yapılan 11 aylık bal ihracatının, geçen yılın aynı aylarını kapsayan döneme kıyasla yüzde 25’lik sıçrama kaydettiğini ifade etti. Bal ihracatını bölgedeki turizm hareketlerinin de olumlu etkilediğini kaydeden Gürdoğan, ihraçtan hem üreticinin hem ihracatçı firmaların hem de birliğin memnun olduğunu aktardı. 

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