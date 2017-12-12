Fransız Sofralarını Türk Hamsisi Lezzetlendirdi

Hamsi fiyatları tezgahlarda düşmese de, ihracat hız kesmedi. Eylül – Kasım döneminde 16 farklı ülkeye yapılan hamsi ihracatının miktarı 695 bin kiloyu aştı. Hamsi ihracatının Türkiye ekonomisine katkısı ise 2 milyon 753 bin 522 doları buldu.

Hamsi İhracatı 695,5 Kilogramı Buldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin kayıtları incelendiğinde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye, 695 bin 408 kilo hamsiyi ihraç etti. 2016 yılının aynı aylarında ihraç edilen hamsi miktarı ise 408 bin 524 kilo olarak kayda geçmişti. Bu ihracattan elde edilen kazançsa 2 milyon 111 bin 312 dolar olmuştu.

Hamsi İhracatı 16 Farklı Ülkede Yoğunlaştı

2017’nin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya’da yoğunluk kazandı. Fransa’ya gönderilen hamsinin ülkemiz ekonomisine katkısı 788 bin 370 dolar olarak belirlendi. İhracatta ikinci sıranın sahibi Belçika olurken, elde edilen gelir 605 bin 678 doları buldu. Almanya aynı dönemde 500 bin 748 dolarlık hamsi ithalatını Türkiye’den yaptı. Bu ülkeler ilk üçü oluştururken, Eylül – Kasım aylarını kapsayan dönemde Türkiye 13 farklı ülkeye daha hamsi ihraç etti.

Hamsinin Türkiye’deki ana vatanı Doğu Karadeniz Bölgesi Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, Almanya’ya, Hollanda’ya, Gürcistan’a ve Afganistan’a hamsi ihraç etti. Bölge dahilinde yapılan ihracatın getirisi 677 bin 757 dolara işaret etti.

Doğu Karadeniz’den Almanya’ya 450 Bin Dolarlık İhracat Yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre söz konusu dönemde Doğu Karadeniz Almanya’ya 450 bin 97 dolarlık hamsi ihracatı yaptı. Hollanda’nın ihracattan aldığı pay 226 bin 289 doları buldu. 677 bin 757 dolarlık ihracatın, 1.141 dolarlık bölümününse Gürcistan’a yapıldığı görüldü.

İhracat Miktarı Yüzde 70 Arttı

DKİB’in Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılana açıklamaya göre hamsi ihracatı, 2016’nın Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kıyasla miktar baz alındığında yüzde 70 oranında artış kaydetti. İhracattan elde edilen gelirde ise yüzde 30’luk sıçrama kaydedildi. Aynı dönemlerde Doğu Karadeniz’den yapılan hamsi ihracatınınsa yüzde yüz oranında arttığının altı çizildi. “İhracatta en iyi performansı Trabzon sergiledi. Kentte faaliyet gösteren ihracatçı firmalar Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerinde toplamda 267 bin 672 kilo hamsiyi yurtdışına gönderdi. Bu ihracattan bölge ve Türkiye ekonomisine giriş yapan para 677 bin 757 doları buldu” diyen Gürdoğan, denizlerdeki hamsinin bol olduğunu da sözlerine ekledi.