Asgari Ücret Zammı Beklentileri Aştı!

Gerçekleşeceği öngörülen zamma göre, tüm çalışan personellerin ve işşizlerin maaşları yükselecek. Bunun yanı sıra, erken emeklilik için borçlanma tutarı da artacak. 5 milyon emekli vatandaşın maaşı tekrar hesaplanacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 oranında zam uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlara 6 aylık enflasyon oranı kadar zam uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşen zam oranı 3 Ocak tarihinde belirlenecek. 2018 Ocak ayından sonra en az memur maaşı 2 bin 829 lira olacak. En yüksek tutardaki işsizlik maaşlarının ise bin 500 liranın üstlerine çıkacağı öngörülüyor.

Şu an net bin 404 lira 6 kuruş seviyesinde, brüt bin 777 lira 50 kuruş seviyesinde seyreden asgari maaşlar, 1 Ocak tarihinde yükselecek. Uygulanacak yeni ücretler, Aralık tarihinde Asgari Ücret Komisyonu tarafından tespit edilecek. Asgari ücret 2016 senesinde yapıldığı üzere yüzde 8 oranında zam alırsa, net maaş bin 516 liraya yükselecek. Brüt asgari ücret ise bin 919 lira 70 kuruş seviyesine çıkacak. Fakat zam oranının daha fazla olacağı düşünülüyor.

Yeni Destek Programı Yok

İşletme sahiplerinin merakla beklediği, asgari ücret desteğinin devam edip etmeyeceğine dair hükümetten net bir açıklama yapıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sonraki dönemlere dair asgari ücret desteği düşüncesinin olmadığını bildirdi. Ağbal, 2017 senesine ait olan asgari ücret desteklerini 2018 senesinin Ocak, Şubat, Mart aylarına dağıttıklarını ifade etti.

Asgari ücretler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zam alacak. Direkt yolla 7 milyon çalışanı alakadar eden asgari ücrete zam için toplantılar, Aralık ayının ilk haftasında Çalışma Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlık edeceği komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek.