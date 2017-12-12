Yerli Otomobiller 1 Milyon Kişiye İş Olanağı Sunacak
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Yerli Otomobiller 1 Milyon Kişiye İş Olanağı Sunacak


Yerli Otomobiller 1 Milyon Kişiye İş Olanağı Sunacak
Yerli Otomobiller 1 Milyon Kişiye İş Olanağı Sunacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-12 Saat: 14:35:57
Anasayfa Otomotiv Yerli Otomobiller 1 Milyon Kişiye İş Olanağı Sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap veren 5 büyük şirket, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmek için kolları sıvadı.

Elektrikli araç ve bu sektörle alakalı teknolojilerin otomotiv sektöründe bir milyon kişiye iş olanağı sunacağı düşünülüyor. Elektrikli araç ve buna bağlı teknolojilerinin yeni iş olanakları sunacağını dile getiren Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram, Türkiye'de yeni istihdam alanlarının oluşması, bu iş kollarının işletilme, pazarlaması, servis hizmeti sunma ve üretim aşaması gibi kollarının, otomotiv sektöründe bir milyon kişiye varan yeni iş olanakları sunacağını ifade etti.

Türkiye'nin çoğu teknolojiye sahip otomobili zorlanmadan üretebilecek konumda olduğuna dikkat çeken Bayram, Avrupa'da, Türk şirketlerin otobüs ve kamyon üretiminde öncü olduğunu belirtti. Gösterilen bu performansın otomobil üretiminde de gerçekleşebileceğini belirten Bayram, Türkiye'de elektrikli otomobillerin üretiminin yapılmasının ardından istihdam sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Yeni Sektörler Oluşacak

Elektrikli otomobillerin üretilmesinin çoğu endüstri alanına da pozitif etki edeceğini dile getiren Bayram, elektrikli araç paylaşım sistemleri, elektrikli araç dönüşüm istasyonları, şarj istasyonları, yazılım teknolojisi, pil/batarya teknolojisi, seyyar ve kablosuz şarj istasyonları, güneş panelli şarj istasyonları, araç tavanı güneş paneli uygulamaları, cep telefonu uygulamaları ve enerji depolama sistemleri gibi yeni teknoloji alanlarının oluşacağını bildirdi.

Elektrikli araçlar sayesinde yakıt maliyetinin 10 kat düştüğünü belirten Bayram, yakıt maliyetlerinin aynı mesafe baz alındığında benzine göre çok daha az olduğunu ve elektrikli otomobilin en çok torka sahip otomobil çeşidi olduğunu dile getirdi. Buna ek olarak Türk otomobil pazarında yüzde 20 oranındaki kesimin oluşturduğu 20 yaş üzeri otomobillerin çevre ve güvenlik yönünden tehlikeli olduğunu belirtti.

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