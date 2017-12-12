Yatırımcılar Güneş Enerjisinin Potansiyelini Keşfetti

Girişimciler, özellikle senelik güneş alma gününün yüksek olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi Güneydoğu kentleri ile İç Anadolu Bölgesinde Konya ve çevresindeki şehirlerde güneş enerjisi yatırımları yapıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye dair hedeflerini anlatan Bakan Berat Albayrak, hükümetin aldığı tedbirlerden biri olan 10 bin megawatt başta güneş enerjisi olacak şekilde, 10 senede 10 bin megawatt rüzgar enerjisinin yenilenebilir enerji portföyüne katkı sağlayacağını dile getirdi. YEKA modelinin kullanılmasıyla yalnızca yenilebilir enerjinin kapasitesi değil, eş zamanlı olarak bu teknolojilerin de Türkiye'de kurulması sağlanacak ve buna ek olarak 10 sene Ar-Ge koşuluyla bu teknolojilerin geliştirilmesi ve daha yaygın kullanılması sağlanmış olacak.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmayı hedefleyen girişimciler, güneş enerjisi santrali kurma sürecini hızlandırdı. 2016 senesinde 800 megavat olan GES kurulu gücü, hükümetin teşvikler yaparak desteklediği yatırımların ardından 2017 senesinin ocak-ekim dönemleri arasında 2 bin megavatı geçti. Lisanssız güneş enerjisi santrallerinin sayısı bin 42'den 2 bin 442'ye çıktı.

Mevcut Güç 3 Kat Arttı

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, Türkiye'de güneş enerjisinden yararlanma oranının günden güne çoğaldığını belirtti. Güneş enerjisinden gelir sağlayabileceğini fark eden yatırımcıların santral kurduğunu dile getiren Aktacir, yenilenebilir enerji sektörüne verilen teşviklerin yatırımları artırdığını ifade etti.

Küçük ölçekli yatırımcıların santral kurma işine yöneldiğine işaret eden Aktacir, GES yatırımlarının bu sene ciddi oranda arttığını anlattı. GES’in 2016 senesindeki kapasitesi yaklaşık 800 megavat iken, ekim ayı itibarıyla 2 bin megavatı geçti. Mevcut güç nerdeyse 3 kat arttı. Bu süreçte lisanssız güneş enerjisi santrallerinin sayısı ise bin 42'den 2 bin 442'ye çıktı.