Türk Girişimci CERN’e Tedarikçi Oldu!
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Türk Girişimci CERN’e Tedarikçi Oldu!


Türk Girişimci CERN’e Tedarikçi Oldu!
Türk Girişimci CERN’e Tedarikçi Oldu! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-12 Saat: 15:53:31
Anasayfa İthalat&İhracat Türk Girişimci CERN’e Tedarikçi Oldu!

Kayseri'de, eşini kaybetmesinin ardından fabrikanın başına geçen bayan girişimci, iş hayatındaki başarısını yurt dışı piyasalara da aktararak CERN'in tedarikçisi oldu.

Zuhal Gözüküçük, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’in koruma kalkanı üretiminde kullanılacağı parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Kadın girişimci Gözüküçük, eşinin vefatının ardından fabrikanın başına geçti. Eşinin 1980 senesinde açtığı fabrikayı daha da büyüten Gözüküçük, iş hayatındaki başarısını yurt dışına da aktardı ve fabrikası CERN'e tedarikçi olarak çalışan Türkiye'deki 4 şirketten biri haline geldi.

Dünyadaki en büyük ve en kuvvetli parçacık hızlandırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın olduğu CERN'e hassas koruma kalkanı üreten fabrika, ülke ekonomisine de fayda sağlıyor. Atom altı parçaların yapısını incelemeyi amaçlayan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, insanların şimdiye kadar yaptığı en büyük deneylerden biri olarak tarihe geçti. Makine sanayi sektörüne yan sanayi olarak çalışan bir şirket olduklarını dile getiren Gözüküçük, vagon, makine, savunma sanayilerine parça ürettiklerini ve ihracatını yaptıklarını belirtti.

Tamamlanan Görevin Ardından Yeni İşler Alındı

Eşinin vefatından sonra işlerin başına geçerek çalışmaları sürdürdüğünü ve kadın girişimci olarak pes etmediğini söyleyen Gözüküçük, günümüzde CERN'e tedarikçi olarak çalışan Türkiye'deki 4 şirketten biri olduklarını anlattı. CERN'in koruma kalkanı parçalarını ürettiklerini söyleyen Gözüküçük, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığında ihaleye katıldıklarını ve bu görevi üstendiklerini ifade etti. Şirket, günümüzde de CERN'in ihalesiz işlerini yapmayı sürdürüyor. CERN'de kullanılması amacıyla atom parçacıklarının çakışma aşamasında kullanılması için koruma kalkanında kullanılacak 4 bin 500 parça üretildi. Parça üretimlerine senenin başında başlandı. Senenin ortalarında parça üretimleri tamamlandı ve şirket, yeni işler almaya devam etti.

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