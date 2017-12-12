Bakan Tüfenkci'den GÜR'e Destek!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den GÜR'e destek geldi. Açıklamalarda bulunan Tüfenkci, reklam kurulunun bakanlığa bağlı çalıştığını hatırlatarak, tüketicilerin doğru bilgilere ulaşabilmesi ve ekonomiye ivme kazandırması yönünden oldukça önem taşıdığını belirtti.

Reklam piyasasının sağlıklı biçimde büyüyebilmesinin STK'lar ve özel sektörle birlikte çalışması doğrultusunda mümkün hale geleceğini aktaran Tüfenkci, bakanlık tarafından yapılacak teşvikler ve desteklerle dijital alanlarda sahtekarlıklarla mücadele etme adına yeni bir platform oluşturulduğunu aktardı.

GÜR İçin İmzalar 23 Kasım'da Atıldı

Dijitalde Güvenli Reklam Platformunun kurulmasına yönelik anlaşma metninin 23 Kasım'da imzalandığını ifade eden Tüfenkci, kurulan platformda yasa dışı olan uygulamalar hakkındaki bilgi eksikliklerini gidermek, markalarla dijital alanlara gerçekleştirilen reklam yatırımlarını koruyabilmek, dijital reklamcılık alanında sahtecilikle mücade edebilmek şeklindeki çalışmaların gerçekleşeceğini belirtti. Tüfenkci, GÜR'ün tüketicilere, yayıncılara ve ajanslara katkı sağlayacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan bakanlıktan derlenen bilgiler doğrultusunda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte televizyonlara, radyolara ve gazetelere yönelik yapılan reklam yatırımlarının düşüşte olduğu, videolar, arama motorları, sosyal medya ve banner şeklindeki dijital reklamcılığın payının ise artış gösterdiği belirtildi.

Dünya Genelinde Toplam Reklam Tutarı 546 Milyar Dolar

Dünya çapında yapılan reklam yatırımlarının 2016 senesi içerisinde tüm alanlarda yaklaşık tutarının 546 milyar dolar olduğu ifade edilirken, bahsi geçen tutarın 194 milyar dolardan oluşan kısmının ise dijital reklamlardan oluştuğu belirtildi. Söz konusu yatırımların ise senenin sonunda tüm alanlarda 584 milyar dolara, dijital reklamcılıkta ise 229 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye genelinde ise söz konusu yatırımların tüm alanlarda 7 milyar 635 milyon TL olduğu ifade edilirken, bu tutarın 1 milyar 872 milyon TL'lik kısmının ise dijital reklamcılık alanında yapıldığı belirtildi.