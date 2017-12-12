Akgün : Üreticiler Olarak Çok Zor Durumdayız

Geçtiğimiz sene içerisinde fiyatı 9 TL olan kestanenin, bu sene fiyatında büyük oranda artış yaşandığını ve böylelikle 15 TL ile 18 TL seviyelerine kadar ulaştığını aktaran Mümin Akgün, kestane şekeri üreticilerinin bundan dolayı zor bir durum içerisine girdiklerini ifade etti.

Kestane hasatlarının başladığı şu günlerde, kestane şekeri üreticiliğini yapan firmalar, fiyatlardan dolayı oldukça dertli. İlka Şekerleme Genel Müdürü olarak görev yapan Mümin Akgün konu hakkında açıklamalarda bulunarak, fiyatların bu sene yüksek seyrettiğini dile getirerek, bu sıkıntının sebeplerini sıraladı.

Akgün, Gal arılarının sayısının artmasıyla kestane üretiminde düşüş olduğunu belirtirken, kestane ihracatındaki artışın ve İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da yaşanan kestane veriminin düşüşününde bu duruma eklenmesiyle fiyatların yüzde 50 oranında yükselişe geçtiğini vurguladı.

Üreticiler Para Kazanamayacak

Kestane şekerinin üreticisi olarak zorda kaldıklarını belirten Mümin Akgün, kestane fiyatlarındaki artışın şekerlerede yansımasının gerektiğini fakat artış yapmadıklarını dile getirdi. Bahsi geçen işi yapan üreticilerin bu sene para kazanamayacağını aktaran Akgün, fiyatlarda ufak bir miktar artış olabileceğini vurguladı.

Tüketicileri de düşünmeleri gerektiğini ifade eden Akgün, fiyatları geldikleri şekilde yansıtmaları halinde kimsenin kestane şekeri almayacağını dile getirdi. Bir önceki sene göz önüne alındığında fiyatların 8 TL ila 9 TL arasında olduğunu belirten Akgün, bu sene fiyatların maliyetlerde eklendiğinde 15 TL ila 20 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Yüzde 70'i İhracata Gidiyor

Bahsi geçen fiyatların önümüzdeki sene içerisinde artış göstermemesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Bursa İl Gıda Tarım Müdürlüğü'nün dikkatli olmaları gerektiğini savunan Akgün, bir senelik zaman dilimi içerisinde kestane şekeri üreticilerinin üç bin ton civarında kestane tükettiğini aktardı. Sene içinde 60 bin ton kestane çıktığı varsayıldığında bu rakamın yüzde 70'lik oranının ihracata gittiğini belirten Akgün, geri kalanlarının ise Türkiye pazarında satışa çıktığını sözlerine ekledi.