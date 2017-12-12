İran Hükümetinin Aldığı Karar Türkiye Turizmini Etkileyecek
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İran Hükümetinin Aldığı Karar Türkiye Turizmini Etkileyecek


İran Hükümetinin Aldığı Karar Türkiye Turizmini Etkileyecek
İran Hükümetinin Aldığı Karar Türkiye Turizmini Etkileyecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-12 Saat: 17:05:43
Anasayfa Turizm İran Hükümetinin Aldığı Karar Türkiye Turizmini Etkileyecek

İran hükümeti, yurt dışına çıkacak olan vatandaşlardan alınan ücretlere artış geleceğini duyurdu.

İran hükümeti, yeni yılın bütçesi çerçevesinde yurt dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlardan aldığı ücretlerde yüksek oranda artışa gitti. İran hükümeti tarafından alınan bu karardan sonra ise İranlı vatandaşların seyahat tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Türk turizminin olumsuz şekilde etkilenmesi öngörülüyor.

İran Cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerde meclise sunmuş olduğu yeni yıl bütçe tasarısı kapsamında, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlardan 2 milyon 200 bin riyal ücret alınacağı öngörüldü. Bahsi geçen bu ücretin Türk Lirası karşılığı 200 TL olurken, belirtilen ücretin ise bir sonraki yapılacak seyahatlerde kademeli bir biçimde yüzde 50'lik oranla artış yaşayacağı belirtildi. Bu şekilde İran vatandaşları yurt dışına çıkmak istedikleri takdirde ilk çıkışlarında 200 TL gibi bir ücret öderken, ikinci çıkışlarında 300 TL, üçüncüde 400 TL ücret ödemek zorunda kalacak.

Alınan Ücretler İran Turizmini Güçlendirmek İçin Kullanılacak

Geçtiğimiz dönemlerde İranlı vatandaşların kara sınır kapılarından yurt dışına çıkışlarında 250 bin riyal ücret ödediği bilinirken, uçakla gerçekleştirdiği çıkışlarda ise 750 bin riyal ücret ödüyordu. Yapılan bu son artışla alınacak paraların ise İran'da ki turizm altyapısını güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanının vermiş olduğu bu kararı hükümet destekçisi olarak sınıflandırılan medya kuruluşlarının dahi eleştirdiği belirtiliyor. İran hükümetine yakınlığıyla tanınan ve ülkenin önde gelen haber sitelerinden biri olan Asriran, konu hakkında bir haber yayımlayarak verilen kararın yurt dışına çıkanlara ceza niteliğinde olduğunu savunup, "yurt dışına çıkmak suça dönüştü" başlığını attı. 

Türkiye Turizmi Etkilenecek

Öte yandan tatil yeri olarak Türkiye'yi tercih eden İranlıların ise bu şekilde ücret ödemesi kararlaştırıldığı için tatil konusunda sıkıntı yaşanacağı ve bu durumun Türkiye'nin turizmini etkileyeceği belirtiliyor. 

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