Yargıtay'dan Bankanın Aleyhine Emsal Karar!

Kredi masraflarında geri ödeme konusunda son karar Yargıtay'dan geldi. Tüketici hakem heyeti, ticari krediden alınmış olan masraf tutarının iadesine karar verince, banka dava açarak ödediği paranın geri iadesini talep etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise vermiş olduğu emsal karar neticesinde bankanın dava açarak ödemiş olduğu masraf tutarını alamacağına hükmetti.

Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde ikamet eden Özlem G., bir bankaya ticari kredi için başvuruda bulundu. Başvurusu onaylanan Özlem G. için kredi verilirken, banka masraf adı altında toplam olarak 878 TL 88 kuruş tutarında bir para aldı.

Tüketici Hakem Heyeti Para İadesine Karar Kıldı

Özlem G. kredisini kullandıktan sonra banka tarafından masraf olarak alınan tutarın iptali için üketici Hakem Heyetine başvuru gerçekleştirdi. Tüketici Hakem Heyeti ise bankanın Özlem G.'den kredi aşamasında almış olduğu 878 TL'lik tutarın iade kararını verdi.

Heyetten çıkan kararın kesinleşmesi sonrası Yargıtay'a giderek dava açan banka ise verilen tutarın iadesini talep etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Tüketici Hakem Heyeti tarafından kesinleşmiş olan karar üstüne bankanın iadesini gerçekleştirdiği 878 TL'lik kredi masrafını geri alabilmek adına açmış olduğu davanın kabul edilmesine yönelik kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma itirazı çerçevesinde oybirliği ile bozdu.

Bankalar Geri Ödeme Davası Açamayacak

Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar doğrultusunda bankaların, kredi masrafı adı altında almış oldukları ve tüketici hakem heyetinin kararı çerçevesinde iadesini gerçekleştirdikleri paraları alabilmek için geri isteme davası açamayacakları belirtildi. Bahsi geçen örnek kararla yolu kapatan Yargıtay'ın yanı sıra, davalı durumunda olan tüketicide davacı olan bankadan almış olduğu kredi masrafını ödemekten kurtulmuş oldu.