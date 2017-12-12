Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektörünün yasal zemine kavuşabilmesi adına hazırlanan Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı geçtiğimiz Kasım ayının içerisinde sektörün görüşlerine sunulmuştu. Taslak hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan emlak sektörünün önde gelen firmaları, taslakta yer alan ve emlakçıların hizmet bedellerinde yüzde 50'lik oranda azalma gösteren taslağa karşı çıkarak, hazırlanması planlanan öneri listesinin bakanlığa 15 Ocak tarihine kadar gönderileceğini ilettiler.

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe satışlarda aracılık faaliyetlerini sürdüren emlak firmaları, bakanlığa sunulması planlanan öneri listesinde beş maddenin yer alacağını belirttiler. Firmalar yasanın, sektörün istekleri çerçevesinde çıkmaması takdirde premier modele geçiş yapılacağı uyarısı yaptılar.

Mevcut Haliyle Ek Maliyete Sebebiyet Verecek

Yapılan toplantıda konuşma gerçekleştiren Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, yapılacak önerinin dikkate alınmasını beklediklerini ifade ederek, yasa taslağının şimdiliki haliyle hem satışlara hem de emlakçılara olumsuzluk yaratacağını dile getirdi.

Taslağın bu durumda firmalara ve bireylere fazladan maliyetler oluşturacağını söyleyen Taş, İspanya'yı örnek göstererek, premier sözleşme şeklindeki sözleşmelerin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Komisyon oranında değişim yaşanmaması gerektiğini ifade eden Taş, yönetmelik çerçevesinde belirtilen komisyon bedelinin yüzde 3 olduğunu aktardı. Bahsi geçen bedelden Katma Değer Vergisi'nin ve gelir vergisinin çıkartılmasıyla yüzde 1'lik oran kaldığına değinenTaş, bu durumun giderlerini dahi karşılamayacağını, giderlerin yüzde 3.54 oranında olduğunu savundu.

Kurumsal Markalar Yok Olabilir

Yönetmeliğin bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda kurumsal markaların adeta yok olacağının altını çizen Taş, bir çok ofisinde kapanma ihtimali bulunduğunu aktardı. Ülke genelinde Dubai modelinin kullanılması durumunda bütün işlemlerin kayıt altında olacağını belirten Taş, Türkiye'de online tapu işlemlerinde ilerlemenin söz konusu olduğunu belirtti. Bahsi geçen sistemle emlak ofislerine ve satıcılara takip numarası verilip bir portalın kurulabileceğine değinen Taş, bu şekilde sokakların her birine bir gayrimenkul satışçısının bakmasının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.