Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var
Advert Advert Advert


Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var


Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var
Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-12 Saat: 18:10:08
Anasayfa Emlak Emlakçılar : Bir Çok Ofisin Kapanma İhtimali Var

Kasım ayı içerisinde emlak sektörünün görüşlerine açılan Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı hakkında kurumsal emlak firmalarından tepki geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektörünün yasal zemine kavuşabilmesi adına hazırlanan Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı geçtiğimiz Kasım ayının içerisinde sektörün görüşlerine sunulmuştu. Taslak hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan emlak sektörünün önde gelen firmaları, taslakta yer alan ve emlakçıların hizmet bedellerinde yüzde 50'lik oranda azalma gösteren taslağa karşı çıkarak, hazırlanması planlanan öneri listesinin bakanlığa 15 Ocak tarihine kadar gönderileceğini ilettiler. 

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe satışlarda aracılık faaliyetlerini sürdüren emlak firmaları, bakanlığa sunulması planlanan öneri listesinde beş maddenin yer alacağını belirttiler. Firmalar yasanın, sektörün istekleri çerçevesinde çıkmaması takdirde premier modele geçiş yapılacağı uyarısı yaptılar. 

Mevcut Haliyle Ek Maliyete Sebebiyet Verecek

Yapılan toplantıda konuşma gerçekleştiren Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, yapılacak önerinin dikkate alınmasını beklediklerini ifade ederek, yasa taslağının şimdiliki haliyle hem satışlara hem de emlakçılara olumsuzluk yaratacağını dile getirdi.

Taslağın bu durumda firmalara ve bireylere fazladan maliyetler oluşturacağını söyleyen Taş, İspanya'yı örnek göstererek, premier sözleşme şeklindeki sözleşmelerin ortaya çıkabileceğini vurguladı. 

Komisyon oranında değişim yaşanmaması gerektiğini ifade eden Taş, yönetmelik çerçevesinde belirtilen komisyon bedelinin yüzde 3 olduğunu aktardı. Bahsi geçen bedelden Katma Değer Vergisi'nin ve gelir vergisinin çıkartılmasıyla yüzde 1'lik oran kaldığına değinenTaş, bu durumun giderlerini dahi karşılamayacağını, giderlerin yüzde 3.54 oranında olduğunu savundu. 

Kurumsal Markalar Yok Olabilir

Yönetmeliğin bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda kurumsal markaların adeta yok olacağının altını çizen Taş, bir çok ofisinde kapanma ihtimali bulunduğunu aktardı. Ülke genelinde Dubai modelinin kullanılması durumunda bütün işlemlerin kayıt altında olacağını belirten Taş, Türkiye'de online tapu işlemlerinde ilerlemenin söz konusu olduğunu belirtti. Bahsi geçen sistemle emlak ofislerine ve satıcılara takip numarası verilip bir portalın kurulabileceğine değinen Taş, bu şekilde sokakların her birine bir gayrimenkul satışçısının bakmasının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Emlak sektörü Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı Coldwell Banker
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek