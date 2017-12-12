Litecoin Yükselerek Geliyor!
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Litecoin Yükselerek Geliyor!


Litecoin Yükselerek Geliyor!
Litecoin Yükselerek Geliyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 18:51:45
Anasayfa Eko Gündem Litecoin Yükselerek Geliyor!

24 saat içerisinde büyük artış gösteren kripto bara birimi bir rekora imza attı.

24 saat içerisinde büyük artış gösteren kripto bara birimi bir rekora imza attı. Bu yaşanan olaydan sonra da herkesin aklında aynı soru belirdi. Litecoin denir? Litecoin nasıl alınır?

Bu para birimi dünyada herkes için yok denilebilecek bir düzeyde olan maliyetle para transferi yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimi. Litecoin’in farklarından biri diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezinin bulunmaması. Ayrıca açık kaynak kodlu bir ödeme sistemi de.

Bitcon’den Esinlendi Ancak Farklı Yönleri Çok!

Litecoin, kullanıcıların kendi paralarının kendilerinin kullanmalarına olanak tanırken, kullanılan matematik altyapılı teknolojisi ile bu ağı koruyor.

Litecoini diğer kripto para birimlerinden ayıran bir diğer özellik ise hızı. Diğer sanal para birimlerinden çok daha hızlı işlem onayı sürelerine sahip olan Litecoin, bir diğer yandan gelişmiş depolama imkanlarına sahip.

Litecoin aslında Bitcoin’den esinlenerek geliştirildi. Bu sebeple de çalışma prensibi ve açık kaynak kodu yazılımı Bitcoin’le benzerlik gösteriyor. Ancak Litecoin’nin Bitcoinden büyük bir farkı var. Bu fark da farklı mining algoritmasının, kişisel bilgisayarlarla bile sürekli madencilik yapabilme olanağının sağlanması.

Ayrıca Litcoin, Bitcoin’den farklı olarak hızını orya koyuyor. İşlemlerin hızlı bir şekilde onaylanması Litecoin’i daha çekici kılıyor. Litecon’de işlemlerin onaylanma süresi ortalama olarak iki buçuk dakika sürüyor. Litecoin’in işlem kanıtlama algoritması scrypt tabanlı olduğundan dolayı normal bilgisayarların standart GPU işlemcileriyle kolayca işlenebiliyor. Bu sayede de yeni coinler üretilebiliyor.

Litecoin farklılıklarıyla şimdilik ilgiyi üzerinde topluyor. Ancak bu para biriminin Bitcoin kadar başarılı olup olmayacağı bilinmiyor. 

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