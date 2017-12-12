Ekonomik Büyümeyi Gerçekleştirdik. Peki Bu Ne Getirecek?
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Ekonomik Büyümeyi Gerçekleştirdik. Peki Bu Ne Getirecek?


Ekonomik Büyümeyi Gerçekleştirdik. Peki Bu Ne Getirecek?
Ekonomik Büyümeyi Gerçekleştirdik. Peki Bu Ne Getirecek? Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 19:12:48
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Büyüme üçüncü çeyrekte bir rekora imza attı ve ayladır beklenen çift haneli büyümeye ulaşıldı.

Büyüme üçüncü çeyrekte bir rekora imza attı ve ayladır beklenen çift haneli büyümeye ulaşıldı. En büyük büyüme rakamı Türkiye oldu üstelik diğer ülkelere göre açık ara farkla. Büyümede niceliği ispatlayan Türkiye, Küresel Kriz hariç 15 yıldır sürdürülebilirliği de ispatladı. E tabi bunun yanında bu büyümenin kapsamını ne niteliğini de.

Büyüme ise Türkiye’ye istihdam, yatırım, yabancı sermaye, güven, enflasyon, faiz, tasarruf, kredi notu, nitelik, küresel çekim gibi birçok alanda katkı sağlayacak.

Büyümenin Etkileri, Büyüme Kadar Etkileyecek!

Öncelikle ilk etkileyeceği şey istihdam olacak. Her yıl tam 600 bin gence istihdam yaratılmak zorunda olan Türkiye’de, bu büyümeyle birlikte yeni iş imkanları ve istihdam pozisyonları oluşturulacak.

Yatırımda artışlar yaşanacak. Teçhizat ve makinenin faydası, KGF yani Kredi Garanti Fonu’nun kaynaklarını yatırıma yönlendirecek.

Ülkeye giren doğrudan yabancı sermayede artış yaşanacak.

Piyasa aktörlerinin Türkiye’ye karşı tavrı olumlu yönde düzelecek. Geleceğe dair beklentiler yükselirken, güven duygusu da tazelenecek.

Enflasyon düşecek. Haliyle faize olan baskı azalacak ve faiz oranlarında düşüş yaşanacak.

Hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşmeyen yara yani tasarruf açığı kapanmaya başlayacak.

Kredi notu artacak.

Türkiye küresel olarak bir çekime sahip olacak. Bu sebeple de teknolojiden bilim insanına, emekten beyin göçüne kadar her şeye yararlı etkide bulunacak.

Artık Türkiye’de inovasyon gibi adımlar atılacak. İhracatın ise kölesi değil, efendisi olacağız.

Ayrıca büyüyen ekonomide vergi geliri de artacak. Bu sebeple de sağlık, eğitim, küresel yardımlar gibi alanlarda daha fazla kaynak aktarılacak. 

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