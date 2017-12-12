Erdoğan’dan Açıklama! Faizin Yüksek Olduğu Yerde Enflasyon Düşmez!

TÜBA Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı, faizi eleştirdi. Döviz kurunun yüksekliğine değinen Erdoğan, bu yüksekliğin ekonominin gerçekliğiyle uyumlu olmadığını söyledi. Yüksek faizin olduğu bir ekonomide de enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında tek bir konu yoktu. Kredi Garanti Fonu hakkında açıklama yapan Erdoğan, Eylül ayı itibariyle 350 bin firmaya tam 220 milyar lira kredi sağlandığını belirtti. Girişimcilerin önünü açmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen Erdoğan, üreten, çalışan, ter döken ve emek veren herkesin yanında olacaklarının da altını çizdi.

Büyüme Yıl Sonu Ortalaması 7.5 Olacak!

Büyüme oranlarından bahseden Erdoğan, 2008 krizine de değindi. Krizin ülkeyi teğet geçtiğini söyleyen Erdoğan, bu sebeple de ekonominin çabuk toparlandığını belirtti. Ayrıca batılı ülkelerin bu krizin yıkıcı etkisinden hala çıkamadığına da dikkat çekti. Son büyüme oranına işaret eden Erdoğan, bu büyüme oranı ile dünya üzerinde bir numara olunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz’u hatırlatarak bir tarihi şokun atlatıldığından da bahsetti.

Üçüncü çeyreğin çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, yıl sonunda %7.5 civarında bir büyümenin oranının yakalanacağını da belirtti.

İhracattaki başarıya değinen Cumhurbaşkanı, Kasım ayı itibariyle 143 milyar doları geçen ihracatı hatırlattı. Uluslararası yatırımlardaki azalışın turizmle telafi edildiğini söyleyen Erdoğan, her şeyin yoluna girdiğinin müjdesini de verdi.

Döviz kurunun yüksekliğinin ekonomiyle uyumlu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, döviz kurundaki dengenin de kısa sürede yakalanacağını söyledi.

Yüksek faize her zaman karşı olduğunu belirten Erdoğan, yüksek faizin olduğu bir ekonomide enflasyonun düşük olmasının mümkün olmadığını da tekrar hatırlattı.