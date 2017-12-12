Taşeronlar Son Gelen Açıklama ile Kadroya Aktarıldı Ancak Taşeron Derdini Dinleyen Hat, Alo 170 Kadro Dışı Kaldı!
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Taşeronlar Son Gelen Açıklama ile Kadroya Aktarıldı Ancak Taşeron Derdini Dinleyen Hat, Alo 170 Kadro Dışı Kaldı!


Taşeronlar Son Gelen Açıklama ile Kadroya Aktarıldı Ancak Taşeron Derdini Dinleyen Hat, Alo 170 Kadro Dışı Kaldı!
Taşeronlar Son Gelen Açıklama ile Kadroya Aktarıldı Ancak Taşeron Derdini Dinleyen Hat, Alo 170 Kadro Dışı Kaldı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 19:49:16
Anasayfa Eko Gündem Taşeronlar Son Gelen Açıklama ile Kadroya Aktarıldı Ancak Taşeron Derdini Dinleyen Hat, Alo 170 Kadro Dışı Kaldı!

Taşeron işçiler bugünlerde kadro heyecanını had safhada yaşarken, taşeronların sorularını yanıtlayan hat yani Alo 170 hattı personeli kadro dışı kaldı.

Taşeron işçiler bugünlerde kadro heyecanını had safhada yaşarken, taşeronların sorularını yanıtlayan hat yani Alo 170 hattı personeli kadro dışı kaldı. Bu hatta çalışanlar iş garantisi istediklerini söyledi.

Hükümet yaptığı açıklama ile taşeronların derdini bitirdi. 850 bin kişiyi kadroya almak için hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Bakanlık, kendi bünyesinde bu süreçle ilgili gelen soruların yanıtlanması için kurduğu ALO 170 hattının çalışanlarının kadro dışı kaldığı belirtildi.

Çağrı merkezinin personelleri araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı niteliğinde değerlendirildiği için düzenlemeye dahil edilmedi.

Diğer Bakanlıklarda da Var!

8 ilde taşeron bir şirket tarafından çalıştırılan tam 1135 kişi tam 2010 yılından bu yana çalışıyor. Trabzon, Ankara, Şanlıurfa, Bayburt, Sivas, Aksaray, Kütahya ve Muş’ta bulunan merkezlerde görev yapan tam 1335 kişi, bu olayın çözümüyle beraber kadro dışı kaldı.

Konu ile ilgili açıklamayı Jülide Sarıeroğlu yapmıştı. Bakan, telefon ve internet aracılığı ile taşeron düzenlemesine ilişkin soruların alınacağını ve bu kanallar aracılığı ile gelen sorulara yanıt verileceğini söylemişti. Bazı ALO 170 çalışanları da yaşanan olaylardan sonra kadro talep etti. Aralarında 7 yıldır bu görevi yapanların olduğunu söyleyen çalışanlar, kendilerine de iş garantisi verilmesini istedi.

Bu alanda çalışan tek hat da ALO 170 değil. Bu sebeple de çağrı merkezi çalışanları tamamen bu taşeron kapsamında devre dışı bırakıldı. Ayrıca düzenlemenin mevcut halinde TRT, Anadolu Ajansı, Kalkınma Ajansları gibi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışı bırakılacak. 

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