Ziraat Bankası New York Şubesini Kapattı Mı?
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Ziraat Bankası New York Şubesini Kapattı Mı?


Ziraat Bankası New York Şubesini Kapattı Mı?
Ziraat Bankası New York Şubesini Kapattı Mı? Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 20:09:58
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Yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren Ziraat Bankası hakkında ortaya büyük iddialar ortaya atıldı!

Yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren Ziraat Bankası hakkında ortaya büyük iddialar ortaya atıldı! Gündemde yer alan iddialara göre banka Haziran ayından bu yana hiçbir işlem görmedi ve bu sebep dolayısıyla da kapatıldı.

Ziraat Bankası’nın New York şubesi 1983 yılında açılmıştı. Ortaya atılan iddialara göre bankanın resmi web sitesi incelendiğinde bankanın faaliyet gösteren şubeleri arasında New York’taki şube yok. Bu gerekçe sebebiyle iddialar daha da güçlendi. Konu hakkında Ziraat Bankası’nın yetkilileri tarafından da hiçbir açıklama gelmedi.

İddiaları destekleyen bir başka detay ise Google aramalarından geldi. Google’da Ziraat Bankası’nın New York şubesinin açık olduğu saatler kısmında, bankanın açık olması gereken saat aralıkları yerine kalıcı olarak kapatıldı ibaresi yer alıyor.

FED Tarafından Soruşturma Açılmıştı!

Söz konusu şube hakkında en son 3 sene önce FED tarafından soruşturma başlatıldığına yönelik iddialar vardı. Hatta bu iddia tüm dünya medyasında yer almıştı. Konu ile ilgili Ziraat Bankası yetkilerinden gelen açıklamada ise, New York şubesine yönelik açılan soruşturmanın gerekçesinin Reza Sarraf’ın kara para soruşturması olarak gösterilmişti. Daha sonraki açıklamada ise ortada bir problemin olduğu belirtilmişti.

Tüm bu yaşanan karışıklıkların ardından açıklamalarda teknolojik bir aksaklığın olduğu, bu sebeple yaşandığı ve problemin derhal çözüldüğü aktarılmıştı.

Yaşanan karışıklığın ardından banka bireysel müşterilere hizmet veremeyeceğini duyurmuştu. Hatta hesapların kalıcı olarak kapatılmasına yönelik istekte de bulunulmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından şimdiye kadar şubenin kapatılması ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi gözler Ziraat Bankası yetkililerine çevrildi. 

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